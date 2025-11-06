65歲以上人破2成！信託財產近20萬人 簽約費只要這金額

財經中心／余國棟報導

「微型安養信託 2.0」更加入多元資產交付與彈性給付項目，特別適合信託需求單純者，即便未來失能或無法自理，仍能妥善運用信託資產支應自身照護與生活所需，讓退休生活多一層保障。（示意圖／PEXELS）

今年台灣正式邁入超高齡社會，根據國發會統計，國內65歲以上人口比例突破20%，面對平均壽命延長與可能衍伸的高齡金融剝削風險，「信託」機制逐漸成為高齡者與其家屬財務保障的重要工具。國泰世華銀行推出升級版「微型安養信託 2.0」。延續第一代「預開型、無門檻、簽約費最低僅999元」三大特色，讓民眾可先完成簽約，日後再交付資產，且給付啟動前免收管理費，確保資產專款專用。

此外，本次升級版「微型安養信託 2.0」更加入多元資產交付與彈性給付項目，特別適合信託需求單純者，即便未來失能或無法自理，仍能妥善運用信託資產支應自身照護與生活所需，讓退休生活多一層保障。「微型安養信託 2.0」不僅是單一商品，更可串接「員工持股信託」及「不動產買賣價金信託」，形成多層次資產管理架構，例如：退休員工可將「員工持股信託」累積的股票無縫轉入「微型安養信託 2.0」，透過股息支應生活費，並保留處分權以應對未來經濟需求；或將不動產交易所得直接撥入信託專戶，確保資金專款專用於老後照護，讓信託服務不落地，打造個人專屬保障空間。

廣告 廣告

「微型安養信託 2.0 」皆能提供專屬保障，不論單身族或退休族。以單身的客戶陳小姐為例，自進入職場起即積極規劃退休生活，除了政府退休給付外，亦透過定期定額存股累積資產。然而，經歷家中長輩因急病住院後，陳小姐意識到若未來自身因病失能，該如何確保財產專款專用於自身照護成為重要課題，因此她選擇預先規劃「微型安養信託 2.0」，將現有資產及國內ETF交付信託，約定股息持續存入信託專戶，並設定特定日期啟動給付機制，按月支付生活費，必要時由銀行依契約啟動醫療或看護支出。

根據信託公會統計，截至2024年底，國內安養信託財產累計金額已達新臺幣1,579億元，年增率28%；受益人數突破19萬人，年增率26%，雙雙創歷史新高，顯示民眾對安養信託需求持續攀升。即便未來失能或無法自理，仍能妥善運用信託資產支應自身照護與生活所需，替資產加上一道安全鎖，有效防範高齡金融詐騙或家庭糾紛，讓退休生活多一層保障。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際盤勢／ 川普關稅案審理美股止跌反彈 日韓股昨重挫今有望回升！

台股盤前／費半勁揚逾3%、台指夜盤漲244點 台股開盤可望止跌回升！

盤後籌碼／外資狂倒575億！台股暴跌失守2萬8 這檔被倒逾3萬張成關鍵

AI續熱電力、防衛與太空 成人氣暴增前3檔！

