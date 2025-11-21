65歲以上限定！逛大賣場防失智 健走2000步有機會換衛生紙、米酒

逛大賣場不只是去買東西，還能順便防失智！台北市立聯合醫院的健康處方箋首度與大全聯合作，只要逛大全聯依照指定路線走滿2000步，有機會免費兌換米酒、衛生紙、烏醋、沙拉油等日用品，即日起到2026年4/3為止，每天限量40名。

賣場有視覺感官刺激 買東西的路程就是健走

台北市立聯合醫院總院長王智弘指出，越來越多的醫學實證證實，失智症的危險因子都與聽覺、視覺、觸覺、運動等感官功能的回饋有關，因此65歲以上年長者更需要重視體能、肌耐力、運動、視覺和聽覺的表現，這些刺激除了靠特地做運動去鍛鍊之外，從日常生活中也可以得到非常好的刺激，逛超市、大賣場、傳統市場就可以提供視覺、聽覺和觸覺的刺激。

台北市立聯合醫院推出的「大全聯處方箋」計畫，限65歲以上民眾參加，先在大全聯內湖店實施，是具有醫療專業層級的健康指引，北市聯醫和大全聯還規畫未來要在更多的分店和全聯超市推動。全聯實業總經理蔡篤昌表示，希望年長者把逛超市防失智變成生活習慣。

指定路線沿途提供營養小知識

參加「大全聯處方箋」的民眾，要先到3樓服務台報到、領取「線上健康地圖」，依照市立聯醫在賣場內規劃設計的路線健走，到路線上10個打卡點逐一用手機掃描取得集點章，集滿10點就是完成走2000步的任務，可回到服務台兌換限量生活日用品。

10個打卡點橫跨大全聯內湖店的3樓和2樓，指定的健走路線沿途，有市立聯醫營養師設計的營養食物推薦小卡，上面會介紹油品、蔬果和魚肉等食材等食材的營養價值。

沒換到日用品 可以換營養講座或宜蘭傳藝DIY體驗

需要注意的是，兌換生活日用品需要累積的10點不能隔日累積，但是就算沒有換到日用品，這些點數也不會浪費，多天累積滿40點，可以向服務台兌換參加北市聯醫的健康講座、健康採購活動，或是宜蘭傳藝園區的DIY課程，等於有免費上營養課程或出去玩的機會，營養課程也會在大全聯內湖店舉辦。

國發會預估，我國在2025年邁入超高齡社會，相當於全國每5個人就有1人年紀在65歲以上。王智弘說，北市聯醫未來將追蹤民眾參加了大全聯處方箋的活動後，對於健康行為、健康指標上是否有往上提升。

