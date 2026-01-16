65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

國稅局 (IRS) 將於26日開始接受報稅。中高齡權益倡議組織「樂齡會」(AARP)15日表示，「又大又美法」針對65歲以上納稅人的6000元扣除額新優惠政策，在2025納稅年度生效，可望增加老年納稅人退稅額，平均每人可多領大約670元。部分老年人退稅額更高，處於22%稅率、年收入在4萬4000元至7萬5000元之間的老年人，每人最多可省1320元。

AARP負責政府事務的高級副總裁斯威尼（Bill Sweeney）在電話會議上指出，「這項新增扣除額好處很大，而且持續到2028年；在生活開銷日益昂貴之際，可為老年人提供長達四年的即時幫助。」

AARP是根據白宮經濟顧問委員會分析2025年「又大又美」稅收支出法的新抵扣政策影響評估，得出670元數據。該組織希望國人了解這項最新生效的老年人扣除額政策，別錯過了優惠。

AARP首席倡議官李孟德（Nancy LeaMond）表示，「也許對某些人來說，600元聽起來不多，但根據我們與會員的交流，這對他們是非常非常重要的幫助。」

根據國稅局規定，2025年12月31日之前年滿65歲的納稅人均有資格享受這項新增稅收扣除額。符合資格的個人可扣除6000元，夫妻雙方均合格則可扣除1萬2000元。

這項稅收優惠設有收入限制：65歲以上單身納稅人，若去年的調整後總收入低於7萬5000元，可扣除全額6000元；已婚夫婦收入須低於17萬5000元，才能扣除全額1萬2000元。

若超過上述收入門檻，每超過1元，扣除額將減少6美分；單身人士年收入超過17萬5000元，已婚夫婦年收入超過25萬元，該扣除額將完全取消。

稅務公司H&R Block指出，納稅人須有社會安全號碼才有資格獲得這項老年人扣除額。

這項新扣除額適用於選擇逐項扣減的納稅人，也適用於選擇標準扣除額的納稅人。根據H&R Block數據，單身人士的標準扣除額為1萬5750元，已婚夫婦聯合申報的標準扣除額為3萬1500元。

新扣除額優惠是在現有的2000元老年人扣除額基礎上，進一步增加。加上標準扣除額，65歲以上單身人士可扣除2萬3750元，已婚夫婦最多可扣除4萬6700元。(相關新聞見A4)

