65歲休旅車駕駛恍神700公尺連環3撞！ 女騎士慘遭撞飛亡

65歲駕駛擦撞女騎士導致死亡後未停車，700公尺三連撞後才停下。（圖／TVBS）

高雄大寮區發生一起嚴重車禍事件，一名65歲陳姓男子駕駛休旅車在鳳林三路上失控連環撞擊多輛車輛，造成一名39歲陳姓女機車騎士不幸身亡。事發於30日下午一點多，肇事車輛在短短700公尺的路程中，先是擦撞機車後未停車，接著又撞上小貨車與小客車，最後衝進民宅圍籬才停下。整起事故造成嚴重人員傷亡與財物損失，肇事原因警方正在進一步調查中。

監視器畫面清楚記錄了事故發生的過程。影片中可見休旅車在擦撞機車後，未停車查看，反而繼續往前行駛。被撞倒的機車在路面上旋轉了兩圈半後倒在馬路中央，而機車騎士則倒地不起。另一支監視器更詳細記錄了撞擊瞬間，被撞的機車騎士整個人被撞飛，先撞上休旅車引擎蓋，再重重摔落地面，但肇事駕駛完全沒有停下查看，反而繼續往前開，沿路發生連環撞擊。

事故發生在高雄市大寮區鳳林三路，當天下午一點多。肇事的65歲陳姓駕駛在事發後頭部包著紗布，站在路旁。他首先撞上準備騎車上班的39歲陳姓機車騎士，騎士送醫搶救後，仍因傷重不治。之後又接連撞上小貨車與小客車，最後才被民宅圍籬擋下。

目擊民眾表示，當時很多人圍著倒地的機車騎士，她躺在地上被一塊布蓋起來，可能已經離世，這位騎士非常倒楣。另一位目擊民眾提到，事發地點外面正在施工，可能有擺放堆高機，後方車輛因開得很快，來不及煞車，結果就撞上了黑色車輛。

被撞的小客車車頭幾乎全毀，小貨車也被撞得面目全非。肇事駕駛本身有腦出血、胸口內傷，酒測值為零，現場也未發現毒品反應，實際肇事原因，警方仍在進一步釐清。若不是沿途多輛車輛及民宅圍欄阻擋，這名駕駛一路失控行駛，恐怕會造成更多無辜民眾受傷。

