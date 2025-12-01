65歲太晚！亞洲新共識 50歲篩檢肌少症

我國邁入超高齡社會，老年人口愈來愈多，由我國所主導的亞洲肌少症工作小組公布最新診斷共識，將肌少症篩檢年齡從原本六十五歲提前至五十歲，為避免肌少症，需運動、營養雙管齊下，阻抗型運動合併有氧運動，每天攝取足量蛋白質，補充魚油、益生菌。

該項計畫主持人為台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭，他表示，肌少症需同時符合低肌肉量、低肌力等兩大條件，而四十五歲為重要關鍵，如等到六十五歲才想增肌，一切都太慢了。

陳亮恭於二○一四年起與日本、南韓、新加坡、泰國、香港等專家攜手推動亞洲肌少症診斷與治療標準，歷經長達十年的追蹤，分析整理亞洲國家八個大型世代研究、近三萬五千名個案資料，終於制訂出亞洲版肌少症的診斷共識。

調查顯示，亞洲六十五歲以上族群中，肌少症比率達百分之十六點五，可能肌少症則占百分之廿八點七、嚴重肌少症占百分之四點四，逾四成亞洲人有肌少症風險。此外，亞洲人身體組成與歐美不同，肌肉量遠低於歐美人，原因可能為主食偏向澱粉等碳水化合物，以致肌肉少、脂肪多。

在亞洲版診斷肌少症共識報告中，標準「肌力低下＋肌肉量不足」，在肌力部分，若六十五歲以上男性握力小於廿八公斤、女性小於十八公斤，恐有肌少症。此外，男性小腿圓周小於三十四公分，女性小於三十三公分，即為肌肉量不足。

「若要預防肌少症，從中年起即應關注營養、運動。」陳亮恭說，廿歲至七十歲，肌肉流失百分之四十，年逾六十歲後，流失速度更快，每年流失百分之一點四至二點五。建議中年老族群，固定從事混合型運動，阻抗型運動（重訓）合併有氧運動（游泳、快走等），以增加肌力、肌肉量與行走速度。

至於營養，六十五歲以上長者每日需攝取足夠的蛋白質，每公斤體重一點二至一點五九公克。未滿六十五歲民眾則是每公斤體重一點六公克，以七十公斤男性為例，每天應攝取一一二公克蛋白質，建議來源為雞蛋、雞肉。此外，每天補充Omega-3魚油、益生菌，也有助於增加肌力、肌肉量、強化下肢。

陳亮恭指出，肌肉量與心血管、新陳代謝、胰島素阻抗、憂鬱、失智等有關，一旦罹患肌少症，將大幅增加高齡者健康風險，包括降低活動能力、日常生活能力失能、生活品質下降，增跌倒、骨折及住院等風險，甚至提高死亡率。

亞洲版診斷共識日前刊登於「Nature Aging」期刊，陳亮恭說，該期刊極少刊登疾病臨床指引，難能可貴。

