65歲婦罹膀胱癌「懷疑是常染髮害的」？醫推這些食物降癌症風險

常染頭髮會膀胱癌？功能醫學醫師劉博仁分享一位65歲退休女教師的案例，她在膀胱癌手術後復發，擔心罹癌與長期染髮有關。儘管研究顯示，一般人使用染髮劑與膀胱癌風險並無顯著關聯，如果擔心體內累積太多化學物質，不妨透過飲食幫助身體「解毒系統」正常運作。

染髮會罹膀胱癌？

很多人都在想，染髮會不會導致膀胱癌？尤其是長期使用深色染劑，有沒有潛在的健康風險？劉博仁說，目前對於染髮劑與膀胱癌是否有關係的研究正反兩面都有。不過一篇重要研究，是2014年發表在《Annals of Epidemiology》期刊的統合分析，整理了來自全球17項研究、超過60萬人的資料。

廣告 廣告

一般人使用染髮劑與膀胱癌無明顯關聯

結果發現一般人使用染髮劑，與膀胱癌並無明顯關聯，無論是使用永久染髮劑、使用年數長短、或染劑顏色，與未染髮者相比，風險差距都不大。即使是使用深色染劑者，風險略微上升（相對風險約1.29），但仍未達統計學的顯著門檻。

看更多：吃黑芝麻糊救回髮量？中醫自曝養髮祕訣：喝補氣茶、每天按這幾個地方

膀胱癌危險因子

膀胱癌的主要危險因子，目前公認包括吸菸、職業暴露於化學物質（特別是芳香胺類）、長期導尿、慢性膀胱發炎、放射治療與部分藥物（例如環磷醯胺）等，其中「職業性暴露」是值得提醒的重點。

像是在美髮、染髮、化工、皮革加工等產業中工作的人，長期頻繁接觸染髮劑、漂白劑等化學成分，即使濃度不高，但累積多年之後，膀胱上皮細胞長期暴露於微量芳香胺，風險會比一般人稍高。

看更多：白髮原因有哪些？4種白髮位置透露健康警訊！白髮變黑髮祕方曝

美髮師罹癌風險高

2024年發表在《Romanian Journal of Occupational Medicine》的系統性回顧就指出，美髮師與理髮業者的膀胱癌風險，可能比非相關職業者高出1.3至2倍，特別是在未充分防護、長期手部或呼吸道接觸染劑的情況下，風險會進一步上升。研究文中也提到某些舊式染劑中包含芳香胺類（如 4‑aminobiphenyl、benzidine）被認為屬於 IARC 第一類致癌物質 。

建議美容美髮從業人員，調配染劑時務必戴手套、工作環境保持良好通風、避免染劑接觸皮膚太久、每年健康檢查並留意泌尿系統相關症狀（如血尿、頻尿）。而對於擔心體內累積化學物質的民眾，則可透過飲食來幫助解毒系統正常運作。

十字花科蔬菜幫身體解毒、清除致癌物

劉博仁推薦十字花科蔬菜，如花椰菜、甘藍、芥藍、小白菜、芝麻葉等，這類蔬菜富含葡萄糖異硫氰酸鹽，能在體內轉化為異硫氰酸鹽與吲哚，啟動肝臟的第二階段解毒酵素，幫助清除致癌物與環境毒素。研究顯示，每周多次攝取十字花科蔬菜有助於降低泌尿道與肝臟的發炎與癌症風險。

染髮後多吃十字花科蔬菜、喝水、運動都能排毒素

依照研究來看，一般人染髮與膀胱癌之間的關聯，有待進一步研究分析，真正重要的是是否吸菸、長期暴露於化學環境、健康飲食與生活習慣。劉博仁提醒民眾，除了適量染髮外，也應多吃十字花科蔬菜提升解毒能力，尤其在染髮後搭配大量飲水，每天至少2000毫升以上，增加排尿機會。此外，運動流汗也能幫助排除體內毒素，維持身體健康。對美髮從業者而言，加強防護與定期健康追蹤更是不可忽視的重要環節。

看更多：45歲謝霆鋒初老長白髮了？白頭髮染黑恐致癌要注意什麼？醫破解迷思

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／劉博仁醫師

更多健康2.0報導

《莊子》名家、台大教授蔡璧名逝 罹癌推太極拳、經絡養生 加強骨盆腔循環

綠葉王「Benz雄」許紹雄腎癌逝！無症狀卻最致命？出現「這些徵兆」恐已晚！

腎臟名醫也罹腎臟癌！檢查3次才發現4.7公分腫瘤 全靠1症狀救他一命



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章