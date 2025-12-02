65歲婦罹膀胱癌「懷疑是常染髮害的」？醫推這些食物降癌症風險
常染頭髮會膀胱癌？功能醫學醫師劉博仁分享一位65歲退休女教師的案例，她在膀胱癌手術後復發，擔心罹癌與長期染髮有關。儘管研究顯示，一般人使用染髮劑與膀胱癌風險並無顯著關聯，如果擔心體內累積太多化學物質，不妨透過飲食幫助身體「解毒系統」正常運作。
染髮會罹膀胱癌？
很多人都在想，染髮會不會導致膀胱癌？尤其是長期使用深色染劑，有沒有潛在的健康風險？劉博仁說，目前對於染髮劑與膀胱癌是否有關係的研究正反兩面都有。不過一篇重要研究，是2014年發表在《Annals of Epidemiology》期刊的統合分析，整理了來自全球17項研究、超過60萬人的資料。
一般人使用染髮劑與膀胱癌無明顯關聯
結果發現一般人使用染髮劑，與膀胱癌並無明顯關聯，無論是使用永久染髮劑、使用年數長短、或染劑顏色，與未染髮者相比，風險差距都不大。即使是使用深色染劑者，風險略微上升（相對風險約1.29），但仍未達統計學的顯著門檻。
看更多：吃黑芝麻糊救回髮量？中醫自曝養髮祕訣：喝補氣茶、每天按這幾個地方
膀胱癌危險因子
膀胱癌的主要危險因子，目前公認包括吸菸、職業暴露於化學物質（特別是芳香胺類）、長期導尿、慢性膀胱發炎、放射治療與部分藥物（例如環磷醯胺）等，其中「職業性暴露」是值得提醒的重點。
像是在美髮、染髮、化工、皮革加工等產業中工作的人，長期頻繁接觸染髮劑、漂白劑等化學成分，即使濃度不高，但累積多年之後，膀胱上皮細胞長期暴露於微量芳香胺，風險會比一般人稍高。
看更多：白髮原因有哪些？4種白髮位置透露健康警訊！白髮變黑髮祕方曝
美髮師罹癌風險高
2024年發表在《Romanian Journal of Occupational Medicine》的系統性回顧就指出，美髮師與理髮業者的膀胱癌風險，可能比非相關職業者高出1.3至2倍，特別是在未充分防護、長期手部或呼吸道接觸染劑的情況下，風險會進一步上升。研究文中也提到某些舊式染劑中包含芳香胺類（如 4‑aminobiphenyl、benzidine）被認為屬於 IARC 第一類致癌物質 。
建議美容美髮從業人員，調配染劑時務必戴手套、工作環境保持良好通風、避免染劑接觸皮膚太久、每年健康檢查並留意泌尿系統相關症狀（如血尿、頻尿）。而對於擔心體內累積化學物質的民眾，則可透過飲食來幫助解毒系統正常運作。
十字花科蔬菜幫身體解毒、清除致癌物
劉博仁推薦十字花科蔬菜，如花椰菜、甘藍、芥藍、小白菜、芝麻葉等，這類蔬菜富含葡萄糖異硫氰酸鹽，能在體內轉化為異硫氰酸鹽與吲哚，啟動肝臟的第二階段解毒酵素，幫助清除致癌物與環境毒素。研究顯示，每周多次攝取十字花科蔬菜有助於降低泌尿道與肝臟的發炎與癌症風險。
染髮後多吃十字花科蔬菜、喝水、運動都能排毒素
依照研究來看，一般人染髮與膀胱癌之間的關聯，有待進一步研究分析，真正重要的是是否吸菸、長期暴露於化學環境、健康飲食與生活習慣。劉博仁提醒民眾，除了適量染髮外，也應多吃十字花科蔬菜提升解毒能力，尤其在染髮後搭配大量飲水，每天至少2000毫升以上，增加排尿機會。此外，運動流汗也能幫助排除體內毒素，維持身體健康。對美髮從業者而言，加強防護與定期健康追蹤更是不可忽視的重要環節。
看更多：45歲謝霆鋒初老長白髮了？白頭髮染黑恐致癌要注意什麼？醫破解迷思
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／劉博仁醫師
更多健康2.0報導
《莊子》名家、台大教授蔡璧名逝 罹癌推太極拳、經絡養生 加強骨盆腔循環
綠葉王「Benz雄」許紹雄腎癌逝！無症狀卻最致命？出現「這些徵兆」恐已晚！
腎臟名醫也罹腎臟癌！檢查3次才發現4.7公分腫瘤 全靠1症狀救他一命
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 184
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 45
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 135
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 8 小時前 ・ 3
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 1
8萬人研究證實！多吃「1食物」延緩老化 護心又抗發炎
若想追求健康老化，就要從飲食下手。腎臟科醫師江守山表示，一項研究發現，多攝取富含類黃酮的食物，例如黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果等，有助於維護血管健康、減少炎症，進而延緩老化速度，預防認知能力下降和身體機能衰退。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
研究證實「維生素D吃4年」 可延緩老化3年、保護DNA
醫師江守山分享最新研究顯示，每天服用維生素D及Omega-3脂肪酸補充劑，持續4年可延緩生物老化3年。研究追蹤1054名50歲以上受試者的端粒健康狀況，發現維生素D能有效保護染色體末端的端粒，減緩老化速度。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話