65歲婦騎車突衝出！2機車台一線相撞1死1傷

台一線台南善化區茄拔路段，一名37歲男騎士直行，突然路旁一名65歲女騎士衝出，兩車相撞，女騎士到院前沒有呼吸心跳，送醫後搶救不治，男騎士意識不清，還在加護病房，這個路段車子車速都不慢，女騎士很可能想要貪方便，橫切要過馬路，男騎士想閃根本來不及。

直行機車速度不慢，突然旁邊一輛機車衝出，兩車撞上，兩名騎士都被撞飛人車倒地，附近居民看到，趕緊叫救護車，救護車抵達，一群民眾已經圍著兩名騎士，還有人幫忙cpr，兩名騎士無法起身，其中突然衝出的65歲郭姓女騎士當場失去呼吸心跳，送醫搶救後不治，直行37歲男騎士，嚴重內出血和多處骨折，意識不清但對痛有反應，還在加護病房觀察中。

善化分局交通分隊長施光哲：「善化區台1線313公里處，發生交通事故，林姓重機車駕駛沿台1線北向直行，與同向前方郭姓重機車駕駛發生碰撞，上述駕駛均無酒駕情事。」

肇事地點在台一線台南市善化區茄拔路段往官田方向，台一線筆直，車速度都很快，65歲郭姓女騎士疑似是想要橫切後過馬路，突然衝出，男騎士根本反應不及，兩車相撞。

附近居民：「都倒在這邊，這台白車這台貨車，倒在這邊嗎，在這個路上閃黃燈這個路上，這邊車速都很快，紅綠燈起步後都很快，轎車摩托車重機。」

兩車相撞後，車禍現場一片混亂，撞擊力道大到女騎士騎乘的機車坐墊解體分離，車內物品與車體碎片散落一地，車禍前方就是路口，婦人沒先到路口等候車子過再騎，因而發生一死一傷憾事。

