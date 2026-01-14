65歲想延退也能主動談 勞動部指引助高齡勞工續留職場

台灣邁入超高齡社會，65歲未必就要退休。勞動部今天(14日)發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，說明高齡勞工續留職場的協商方式與權益差異，盼打破「65歲即退休」的既定印象，鼓勵勞雇雙方理性協商。

勞動部指出，《勞動基準法》第54條已於2024年7月31日修正，明定勞工年滿65歲後，勞雇雙方得協商延後退休年齡；只要雙方有意願，勞工仍可持續受僱，不必因年齡屆滿而離開職場。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛說明，高齡勞工續留職場主要有「協商延後退休」與「退休後再僱用」兩種模式，權益並不相同。

若採「協商延後退休」，原有勞動契約不變，仍屬不定期契約，年資持續累計，相關勞保、勞退權益不中斷；若希望調整工作時間或工作內容，須由勞雇雙方協商並以書面約定。

至於「退休後再僱用」，則是先依法辦理退休，再由勞雇雙方重新簽訂定期契約，工作時間、日數及內容可重新約定，但年資不再累計，退休金已結清，較適合希望降低工時、採取彈性工作的高齡者。

黃維琛也指出，勞工若想延退，也可以跟雇主協商。他說：『(原音) 以往可能是公司有需求才去詢問勞工能不能晚幾年退，這一次的指引秉持著勞基法修法的精神，也就是勞工覺得想要延退，也可以來跟雇主協商。可能未來會有更多勞工提出「我還可以做、我希望留下來」。』

為協助勞資雙方順利協商，勞動部發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，彙整協商時程、準備事項與注意重點，並提供協商紀錄表，建議雙方留存書面紀錄；事業單位如設有工會，也可邀請工會陪同協商，減少爭議。

勞動部也提醒，企業僱用高齡勞工應特別重視職業安全與健康檢查，並可善用政府提供的「繼續僱用高齡者補助計畫」及「職務再設計」等資源，打造友善的高齡就業環境。

勞動部表示，目前仍有1萬多名65歲以上勞工持續投保勞保，顯示高齡續留職場已成趨勢。勞動部期盼透過指引，讓勞雇雙方更清楚權益與選項，做出最合適的選擇。