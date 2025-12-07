65歲爸「 存款200萬全付頭期」抵押老家只能貸15年？網點破關鍵：杞人憂天

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價持續高漲，許多人買房前都會反覆評估財務能力與風險，深怕因為衝動而買房導致未來生活陷入困境。近日，有網友發文表示，65歲的爸爸在未與家人討論的情況下，被仲介說服買下一間總價1500萬元的房子，甚至將手上所有存款與現住房屋一併拿去抵押，讓他非常擔心。

有網友表示，65歲的爸爸在未與家人討論的情況下，被仲介說服買下一間總價1500萬元的房子（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「家人買房怎麼辦」為題發文，指出父親在完全沒有和家人事前溝通的情況下，突然被仲介「洗腦」決定買房。而該物件總價1500萬，爸爸把全部積蓄拿去繳了約200萬的頭期款，其餘1300萬準備用貸款，但他卻連銀行能不能核貸、可以貸多少都不清楚。

原PO表示，父親已65歲，銀行多半只會核給10至15年期房貸，意味著每月還款壓力將極為沉重，可能連生活費都要拿去還貸。然而，爸爸卻被投資說辭影響，甚至把現在住的唯一房產也拿去抵押，認為可以靠買房賺錢，媽媽也受影響支持購買，讓原PO幾乎無力阻止，「不管怎麼溝通，他都覺得我是在詛咒他」，無奈求助網友們「我真的快受不了，每天勸他們都沒用，我到底該怎麼辦？」。

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少網友勸原PO不必過度焦慮，「在這個時候，房貸過得了的你不用擔心，房貸過不了的買不到房子你也不用擔心，銀行比你清楚你爸爸有沒有能力還錢，杞人憂天」、「你放心好了，銀行會比你想的更嚴格」、「你可能也不一定完全了解父母的財政狀況，或許他們有他們的底氣。先在旁邊幫忙就好，不行頂多脫手配售或是拋棄繼承囉」。

也有網友提出建議，「放寬心～～先去看看房子你喜不喜歡，如果你覺得房子沒有大問題，甚至屋況跟地點你也覺得不錯的話。就登記你的名字用你的名字貸款，應該可以拉到40年，但事前要跟爸媽講好，你一人負擔不起房貸，所以必須要一起繳」、「登記名義人改你你就貸啊，不繳就賣，不吃虧」、「你只要不要心軟當房貸的債務人，你爸媽之後還不出錢來都跟你沒關係，最多就是房子拍賣」。

