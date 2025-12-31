65歲男疑疲勞連環撞！撞死騎士未停往前又撞2車

高雄一名65歲的陳姓男子，開車在鳯林三路上，先撞飛了女機車騎士，車輛沒有停下來，又繼續的往前開了400多公尺，再撞上路邊停放的二輛車。（圖／東森新聞）





高雄一名65歲的陳姓男子，開車在鳯林三路上，先撞飛了女機車騎士，車輛沒有停下來，又繼續的往前開了400多公尺，再撞上路邊停放的二輛車，把二輛車推撞到圍牆，肇事駕駛才終於停車。女騎士被撞傷重送醫不治，而肇事駕駛也撞到腦出血，他疑似是疲勞駕駛才連續肇事。

高雄鳳林三路邊的監視畫面中可以看到汽機車並行後，女機車騎士摔落後倒在貨運公司門口的空地動也不動，後方的車輛紛紛繞過騎士的旁邊，而另一個角度則看到，這輛客貨車的右側車頭，撞上了機車騎士，騎士倒地但是肇事車輛卻還一路往前開，沒有停下來。

目擊民眾：「摩托車...摩托車在外側車道，人就倒在我們公司門口外面，（飛這麼遠），對，（你有看到肇事車），我沒有看到，我只看到人倒在那裡，我就馬上拿三角錐擋在前面了。」

目擊民眾：「我就聽到有撞到、撞到的聲音，後來我就走出來，走出來講就看到一個人躺在那邊，後來就很多人就圍著她，她就躺在那邊，被一塊布蓋起來，就知道她就走了。」

被撞上的39歲的陳姓女子，送醫後傷重死亡，而肇事的65歲陳姓男子一路往前開的過程，又撞上路邊停放自小客和小貨車，這下他才停了下來，呆站在路邊。

目擊民眾：「聽我們另外的司機講，他又撞到前面去了。」

陳姓男子等於是在鳳林三路這條路上連續肇事，他先在8號撞死機車騎士，再行駛到同條路的96號前，撞上路邊二輛車輛，二輛車再往前推撞到圍牆，把圍牆撞凹了，450公尺的距離裡造成不少人用路人驚嚇，而陳姓男子也在連續撞擊下，腦出血、胸口內傷住院觀察，陳姓男子沒有毒駕及酒駕，肇事原因仍待調查。

