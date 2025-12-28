65歲男飲食超清淡 三餐「配1醬料」血壓飆180！醫示警：腎臟終極者

記者施春美／台北報導

台灣慢性腎病患者至少240萬人，醫師洪永祥表示，除了食材要小心外，醬油更是腎臟殺手。一名65歲男子是慢性腎衰竭第三期患者，不菸不酒，自認飲食清淡，但每餐都配「超級辣豆瓣醬」，導致高血磷症、血壓（收縮壓）長期180毫米汞柱。男子不再碰豆瓣醬後，3個月後的腎功能就大幅改善。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，上述男子是高血壓慢性腎衰竭第三期患者，不菸不酒，唯一的樂趣就是「吃」。男子最自豪的就是其一罐「超級辣豆瓣醬」。

洪永祥表示，男子稱「因為要護腎，煮菜相當清淡、不放鹽。」未料細看其飲食紀錄表：早餐稀飯配3大匙豆瓣醬；午餐乾麵拌4大匙豆瓣醬；晚餐吃燙青菜，仍淋滿滿豆瓣醬。洪永祥直呼「我看了這紀錄表後，差點沒昏過去。」

每100克辣豆瓣醬鈉含量7千毫克！是腎臟的終結者

洪永祥表示，男子某天就診時，雙腳嚴重浮腫如麵龜。男子經告知，是其豆瓣醬導致嚴重腎病，才知道豆瓣醬是通往洗腎室的單程票。洪永祥請男子嚴禁豆瓣醬後。男子3個月回來抽血驗尿，腎功能就大幅改善。

洪永祥表示，辣豆瓣醬可謂「腎臟的終結者」。因為辣豆瓣醬的每百公克鈉含量高達7,000毫克，無機磷含量約500毫克以上，這是腎臟病的「催命符」。7,000 毫克相當於17.5公克的食鹽。WHO 建議一般人一天只能吃5克鹽，人吃辣豆瓣醬100 克就抵掉3的食鹽量。

辣豆瓣醬是雙重磷攻擊！超級傷腎還增加腸胃負擔

此外，辣豆瓣醬是雙重磷攻擊。洪永祥表示，豆類發酵產生的有機磷，加上防腐用的無機磷，這是對腎臟的最強物理＋化學攻擊。豆瓣醬通常伴隨著重鹹、重油、重辣，這會刺激腸胃負擔，進而影響整體代謝。

洪永祥表示，腎衰竭患者務必直接丟棄辣豆瓣醬。民眾平常應善用大自然的醬料。

1. 善用大自然的醬料

蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒：鈉含量微乎其微，但香氣爆表。

九層塔、香菜、迷迭香：提供高級的嗅覺層次，減少人對鹹味的依賴。更棒的是這些天然的辛香料富含天然抗氧化成分，不但不傷腎，還能抗發炎、護腎。

2. 酸味救星：檸檬與白醋

可在烤魚、燙青菜上淋一點檸檬汁或純白醋。酸味會騙過大腦，讓人覺得食物很鮮美，進而大幅減少對鹽分的渴求。

