65歲老婦死而復生！火化前敲棺求救全場驚呆

▲泰國一名65歲婦人一度被宣告死亡、裝入棺材，但在火化前「死而復生」，敲擊棺木求救。（圖／翻攝自臉書／วัดราษฎร์ประคองธรรม）

[NOWnews今日新聞] 泰國彭世洛府近日有一名65歲婦人被宣告死亡後，遺體被裝入棺材送往寺廟準備火化，但驚奇的是她竟然死而復生，猛敲棺材求救，廟方也緊急取消儀式送醫，醫生研判是因嚴重低血糖才會導致誤判。

據美聯社報導，這名婦人57歲的弟弟孟坤表示，65歲的姐姐瓊蒂羅特因罹患腦癌，已經臥床約2年。在23日凌晨2點多，他發現姐姐「斷氣」，便通知村長開立死亡證明，並將「遺體」放入棺材中。

孟坤原想將遺體捐贈給朱拉隆功醫院，但因為缺少屍檢報告遭院方拒絕。隨後他開車將遺體送往暖武里府著名寺廟「拉帕功坦寺」，因為這間寺廟會為貧困者舉辦誦經、火化儀式，但不會收取費用。

驚奇的是，當寺廟人員正準備把棺材搬到儀式現場時，卻聽到棺木中傳出敲擊聲，打開一看才發現瓊蒂羅特「死而復生」，睜開眼睛、身體微微抽搐，急忙把她搬出棺材檢查，並送往附近醫院。

這段影片也被寺廟分享在臉書粉專上，住持帕拉特說，當時孟坤將遺體帶到寺廟缺乏正式文件，廟方在向他解釋如何辦理正式的死亡證明時，就聽到棺材中聽到傳出敲擊聲，「我當時有點驚訝，就讓他們打開棺材，大家都嚇了一跳，我看到她微微睜開眼睛，敲了敲棺材的側面。她肯定敲了很久。」寺廟處理過無數後事，但從未遇過這樣的情形，他為家屬感到高興，因為他們並未真正失去親人。

寺廟工作人員塔馬農也說，「當時老奶奶意識清楚，但身體非常虛弱、沒有力氣，也無法應答問話。我長這麼大，從來沒遇過這種事！」

瓊蒂羅特被送往醫院檢查後，醫師研判是「嚴重低血糖」造成誤判，出院休養。寺廟表示將為她支付醫療費用，孟坤也向寺廟表示，若姐姐平安無事，一定會帶她回來致謝。

