65歲長者免排隊！普發一萬郵局領現攻略：首週分流、線上取號、代領必備證件一次看





政府推出「全民+1 政府相挺」普發現金一萬元政策，中華郵政公司已於今（24）日正式啟動全臺1,292間郵局櫃檯，開放民眾臨櫃領現。

由於許多長輩不習慣使用網路登記或ATM提領，加上認為「現金到手」比較實在、更安心，首日就有許多民眾前往郵局領取。

為了避免現場排隊擁擠，郵局採「身分證尾數單雙號分流」措施，並提供線上取號服務，大大減少民眾等候時間……

普發一萬，首日開放臨櫃領現

配合政府「全民+1 政府相挺」政策，中華郵政公司於今（24）日正式啟動全臺1,292間郵局櫃檯開跑，開放普發現金臨櫃領現作業，不少民眾到郵局櫃檯領取。郵局表示，截至下午1時為止，臨櫃領現人數達27萬3千餘筆。

廣告 廣告

由於詐騙頻傳，許多長輩不擅長使用線上登記，或者住家附近沒有配合的ATM提領，加上「現金到手」感覺比較實在，因此寧願到郵局櫃檯領現金「比較安心」。

▲普發一萬自114年11月24日開放郵局領現。圖／翻攝自財政部普發現金官網。

現場分流，65歲長者、身障者免排隊

郵局首週採「身分證尾數分流」方式分散人潮，並預先規劃排隊動線與加派人力引導省去現場久候時間，民眾也可透過郵局 APP 線上取號，降低現場排隊時間。

● 單號日（1、3、5、7、9）：週一、週三、週五領取。

● 雙號日（0、2、4、6、8）：週二、週四、週六領取。

● 65歲以上長者及身心障礙人士不受分流限制，現場將有志工引導至友善服務／無障礙窗口辦理。

郵局加碼好康抽獎活動

民眾領取現金時，請攜帶以下文件：

1、國民身分證（或居留證）

2、全民健康保險卡（健保卡）

到達郵局後，請至儲匯櫃台辦理，並配合完成以下手續：

1、在相關單據上親筆簽名。

2、提供聯絡電話以利留存，完成後即可領取現金。

除此之外，郵局設計了精美紅包袋，贈送臨櫃領現的民眾留作紀念收藏。另推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮，讓民眾領現還能享驚喜，活動從114年11月5日至115年4月30日，預計115年6月底前以電腦隨機抽出中獎者，並於115年7月15日前在本公司全球資訊網儲匯消息公告中獎名單。

全民＋１普發現金 入帳郵局輕鬆領 掃碼支付抽豪禮

活動期間成功入帳普發現金1萬元，並使用該入帳帳戶透過行動郵局或台灣行動支付APP（限郵政金融卡雲支付）於受理 TWQR或台灣Pay 店家，完成不限金額掃碼支付任1筆，即可參加抽獎，每儲戶限中獎1次，最高可抽百貨公司1萬元禮券。





點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像

42歲護理師400天減掉一個自己！104→53公斤、內臟脂肪22變1…不靠瘦瘦針與藥物，超勵志減重秘訣公開

同學50後想住新大樓，捧千萬買淡水卻悲劇了…她勸：中年後買房要割捨「起家厝」情結



