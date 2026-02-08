65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳

勞保局宣布，1/1起，國保月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，月投保金額調高後，2月開始，老年年金每月最多可領6107元。

1/1起國保月投保金額調高

勞保局指出，為保障國保被保險人基本生活，並因應物價變動，確保給付金額不因通膨而縮水，自1/1起，國保月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，各項以月投保金額計算的保險給付金額也同步增加。

老年年金每月最多領6107元

勞保局舉例，以按月領取國保老年年金給付者，國保年資15年為例，請領A式者，每月可領取6107元，較調整前增加131元；請領B式者，每月可領取4115元，較調整前增加262元，年資愈長，給付金額增加愈多。

勞保局說，當月年金給付款項是在次月底入帳，1月調整後的年金給付，將由勞保局主動核算，並於2/26匯入請領人帳戶，民眾無須另行申請。

勞保局補充，只要曾經參加過國民年金保險， 並按時繳納保費，於年滿65歲時，不論國保年資有幾年，都可請領國民年金老年年金給付。

國民年金常見問題

現在沒工作，為什麼還要保國民年金保險？是失業懲罰金嗎？

當然不是。國保是國民在沒有參加勞保、公保、軍保或農保期間的基本保障，有工作時保勞保、沒工作時保國保，退休後可享勞保及國保的雙重保障。

目前待業中經濟狀況不穩定，沒有能力繳納保險費怎麼辦？

國保訂有多項保險費補助措施，可向戶籍所在地的縣（市）政府社會局或鄉（鎮、市、區）公所的國保服務員詢問，並依個人狀況申請提高政府補助比率，減輕保險費負擔。

國民年金會不會哪天破產，繳了卻領不到錢？

國保是國民基本經濟安全的保障制度，依國民年金法規定，國保財務會由政府負最後支付責任，確保財務穩健及給付權益。

