65歲《教父3》男星病逝 心臟驟停送醫搶救3周「家屬拔管善終」

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安東尼・吉德拉逝世，享壽65歲。（圖／X）

男星安東尼・吉德拉（Anthony Guidera）演出《教父3》、《異種》等片走紅演藝圈，今年5月因為心臟停止跳動緊急送醫，經過3周搶救仍未見起色，於日前不幸逝世，享壽65歲，噩耗曝光後，讓親友及粉絲大感不捨。

根據外媒《TMZ》報導，安東尼・吉德拉上個月被妻子瓦萊麗（Valarie）發現倒臥在住家客廳，不僅喪失意識，心臟也失去跳動，被家屬緊急送往醫院搶救，並靠維生系統維持生命，經過3周搶救治療，病況不見起色，家屬決定放手，要求院方移除維生設備，將他接回家善終照料，最終不幸於上周六病逝，至於確切死因為何?家屬暫時無法給出正確答案。

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妻子瓦萊麗日前發文證實死訊，內容寫道：「我們懷著沉痛的心情公布安東尼・吉德的噩耗，如今感到極度悲傷，希望能在失去親人的痛苦中，獲得一絲力量，勇敢面對每一個當下，希望將這盞永恆的光芒留存於你們心中，並在祈禱中記念我們的家人」。

安東尼・吉德36年前演出《教父3》正式踏入影壇，並在片中飾演一位保鑣「安東尼」，接著在電影《異種》中，與女主角娜塔莎・韓絲翠姬憑著劇中的吻戲，獲得MTV電影獎「最佳接吻獎」，除了參演多部電影，他也演出《亡命天涯》、《星際爭霸戰：銀河前哨》等電視劇，演藝經歷相當豐富。

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