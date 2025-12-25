65歲《賽德克．巴萊》頭目林慶台現況曝光 自爆明年將退休！農作當鍛鍊身體

林慶台扮成耶誕老人現身市集。MOYO CITY提供

電影《賽德克．巴萊》中飾演頭目「莫那‧魯道」的65歲林慶台，耶誕節下午現身北流耶誕小鎮市集，親自扮演耶誕老人，快閃發送禮物給孩子們。他因擔任教會牧師，聽到耶誕節要來發禮物給小朋友，毫不猶豫就答應。

林慶台笑說：「在教會服侍的時候，耶誕節本來就會發糖果給孩子，小朋友喜歡熱鬧，看到耶誕老人就更開心，這個角色我在教會中其實扮演過很多次。」林慶台還得意補一句：「我很會當耶誕老人啦！耶誕節啊，就是要讓大家都好高興。」

林慶台自豪很擅長扮耶誕老人。MOYO CITY提供

聊到近況，林慶台分享：「時間過得真快，我在教會服務將近30年，明年即將退休，目前我搬到新竹五峰鄉，親手蓋房子，還有塊田種菜養雞，我把農作當成最好的身體鍛鍊。」他也幽默表示：「退休後我的時間更多了，可以好好背劇本、充分的揣摩角色，很歡迎大家再找我演出，也不再受限身分，什麼角色都可以嘗試。」

市集現場一展歌喉 林慶台吟唱泰雅族古調

林慶台市集現場一展歌喉。MOYO CITY提供

看到北流耶誕市集有安排許多演唱節目，林慶台表示自己也會唱歌，電影《賽德克‧巴萊》和紀錄片《看見台灣》中的原住民吟唱都出自他的歌喉，一時豪興大發的他也開嗓吟唱泰雅族古調，渾厚天成的嗓音瞬間讓人彷彿置身電影中那盪氣迴腸的場景，也彷彿置身原民部落。



