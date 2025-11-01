65萬股民嗨爆！006208配息3.448元 創下歷史新高

受到超過65萬股東青睞的市值型ETF富邦台50（006208），昨日公布下半年配息為新台幣3.448元，加上今年上半配息的 0.989元，今年度配息為4.437元，比去年度配的1.683元多出超過一倍，更創下成立以來的最高配息。

台股10月29日收盤成功站穩2萬8，指數寫下收盤以及盤中最高紀錄。（圖/資料照）

台股10月29日收在2萬8點，寫下收盤最高紀錄，台積電（2330）收盤也創下1505元歷史天價，帶動「含積量」高的市值型股ETF績效揚升。統計台股ETF共有39檔成分股中有台積電，以持有比例來看，以富邦科技（0052）持有70.28%最多，其次為富邦台50（006208）持有61.79%，以及元大台灣50（0050）持有61.72%。

半年配息的富邦台50ETF（006208）昨日（10/31）公布下半年配息為新台幣3.448元，相較於今年上半年的配息0.989元，顯著增長。據10月31日的收盤價151.8元計算，這次配息的單次配息率約為2.27%，年化配息率則達到4.54%。

據富邦官網公告，這次006208的除息交易日為11月18日，投資人若想參與配息，最晚要在11月17日持有或買進，才能在12月11日領息。

