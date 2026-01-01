65萬點擊率 真料理兩鍋論慶功

料理實境秀「真料理兩鍋論」由藝人黃鐙輝（左起）、丘涵、邰智源、羅時豐、溫妮、KID林柏昇共同主持，節目上架後已累積65萬點擊率，主持群開心慶功。

（麥卡貝網路電視提供／中央社）

本報綜合報導

藝人羅時豐和邰智源領軍黃鐙輝、KID等人主持料理實境秀，節目上架YouTube頻道已累積65萬點擊率，主持群們開心慶功，羅時豐感性表示，「現在串流媒體太多了，節目能被注意到不容易」。

主持群邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵於日前一同開香檳切蛋糕慶功，得知節目「真料理兩鍋論」奪冠，邰智源透過新聞稿感性表示，「很感動，我們其實很簡單，做節目就是希望大家開心，只要能做出一個闔家觀賞的節目，讓觀眾能得到樂趣就足夠了。」

節目將播出第2集，要為各領域駕駛員準備美食，羅時豐表示「駕駛員太廣泛了，真要說的話連我都是駕駛員。」連職業大客車駕照都考過的邰智源，笑說除了聯結車自己哪種車沒開過，羅時豐一聽隨即問「那你靈車開過嗎？」，邰智源自嘲回說自己過一陣子就會去坐。沒想到現場竟真有一名靈車駕駛員，他哭笑不得問道「第1集是禮儀師，第2集是靈車，是要幫我找身後事的一條龍服務嗎？」

「真料理兩鍋論」Hami Video每週六晚上8時播出最新一集，木曜4超玩YouTube頻道每週五晚上8時更新上架。東森綜合台於9日晚上11時起播出第一集，每週同一時間更新一集。