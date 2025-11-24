65 萬人癱瘓馬尼拉抗議治水弊案 馬可仕急查責 INC 政局影響升溫
菲律賓爆發近年最大規模反貪示威，約 65 萬民眾湧入馬尼拉市中心，怒批數十億披索治水預算遭侵吞，導致各地防洪工程淪為「幽靈計畫」。總統小馬可仕試圖止血，下令全面清查並宣布已有 7 名涉案嫌犯落網，更多人正被通緝，但龐大的街頭壓力仍直指執政核心。示威由擁有近 300 萬信徒、政治影響力極大的菲律賓獨立教會（INC）發起，抗議行動連續三天癱瘓政府機關、學校與交通。大量抗議者穿著印有「透明帶來更好的民主」的白衣，在黎剎公園與周邊道路扎營，有人全家從外省長途跋涉而來，席地搭帳、撐傘過夜，只為要求「揭露真相」。
《衛報》指出，菲國經濟規劃部最新估計高達 70 % 的治水預算恐遭貪污；部分參議員則評估至少 50 %。調查發現超過 400 件「幽靈治水工程」根本不存在。連月暴雨與接連侵襲的強颱卡瑪義（Kalmaegi）、鳳凰（Fung-wong）造成 1.4 百萬人流離失所、近 300 人死亡，更加劇民怨。
在民眾壓力下，小馬可仕承諾年底前全面起訴涉案政商：「他們會被關起來——今年沒有聖誕節可過。」《美聯社》報導，首批超過十名嫌犯已被特別反貪法院起訴，包括前眾議員 薩爾迪・許（Zaldy Co） 及公共工程部工程師。馬可仕指出，一名嫌犯在奎松市遭逮，其餘六人向警方投案。他呼籲在逃者自首：「不要等我們追捕你們。」
內政部長拉姆拉 表示，薩爾迪・許行蹤不明，但三名涉案者可能將向駐美國、紐西蘭與約旦的大使館自首。他強調：「不管你躲到世界哪裡，我們都會找到你。」
根據《美聯社》披露，多名官員與工程師在參議院與獨立調查委員會作證，指控現任與前任議員長期從承包工程的建商收取鉅額回扣。豪宅、現金皮箱、名車與私人飛機的曝光，更引爆各地抗議。11 月 30 日天主教會也宣布將加入另一場大型示威。風暴已延燒至執政團隊核心。被指涉案的總統堂哥、眾議院前議長馬丁·羅穆爾茲（Martin Romualdez） 已請辭，但否認不法。前參議長弗朗西斯·埃斯庫德羅（Chiz Escudero） 也因遭指控收賄而下台，並表示清白。
馬可仕陣營否認總統涉案，強調他早在 7 月國情咨文中便示警治水預算異常。目前至少 9,855 件、總額逾 5,450 億披索（約 90 億美元）的治水工程正被追查。財政部長 Recto 先前透露，自 2023 年以來可能已有 1,185 億披索（約 20 億美元）遭侵吞。官員並指出，弊案可能可追溯至前總統杜特蒂時期，相關工程亦將納入調查。
INC 在這場抗議中的動員能力受到高度關注。該教會向來以「集體投票」聞名，過去五屆總統大選的勝選者皆取得其背書，包括 2022 年的小馬可仕與杜特蒂。如今兩人在選後已成為政治對手，而 INC 明顯站在杜特蒂陣營。INC 發言人 Edwil Zabala 澄清，他們不尋求推翻政府：「我們不是在對抗政府。我們的目標不是推翻政府這個體制。」宗教領袖 Santiago Jr 更當眾強調：「我們不同意政變，也不要提前選舉……我們不要的是貪腐。」
