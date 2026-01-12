66幅膠彩精品齊聚高雄 瑰麗礦彩詮釋傳統與創新之美

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 「2026瑰麗膠彩藝術美學聯展」於1月3日在高雄市議會藝術走廊隆重開展，展期至1月30日止，集結南部膠彩藝術能量，吸引眾多藝文人士與市民關注。1月12日舉行開幕茶會，現場貴賓雲集，包括高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑、秘書長黃錦屏、高雄市美術館館長顏名宏，以及多位民意代表與藝文團體代表蒞臨，展現對膠彩藝術的高度支持。

本次展覽由七賢膠彩藝術研究會主辦，展出34位學員、共66幅膠彩作品，題材涵蓋花鳥、人物與風景，呈現膠彩藝術在當代創作中的多元樣貌。膠彩畫以天然礦物、泥土、寶石等為顏料，透過反覆堆疊與細膩描繪，展現溫潤光澤與深厚質感，讓觀者感受傳統技法與現代美學的巧妙融合。

▲此展覽由七賢膠彩藝術研究會主辦，集結34位學員的66幅膠彩畫作。（圖／記者范家豪）

七賢膠彩藝術研究會成立兩年來，在嬋娟理事長積極推動下，持續深耕膠彩藝術教育，培育創作者並拓展欣賞族群。此次聯展不僅是學員學習成果的精彩呈現，更象徵膠彩藝術在南台灣逐步扎根、蓬勃發展。

主辦單位誠摯邀請市民朋友把握展期，前往高雄市議會藝術走廊，近距離欣賞膠彩藝術的瑰麗層次與靜謐美感，感受藝術所帶來的深度感動。