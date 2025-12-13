66座亂葬崗、30萬人強迫失蹤 獨裁者垮台1年了百萬親屬仍在苦等

2025年12月8日，敘利亞民眾在荷姆斯街頭揮舞國旗，慶祝前總統阿塞德政權垮台1週年。美聯社



敘利亞本週迎來獨裁總統阿塞德下台1週年，多個大城市都有慶祝活動，不過阿塞德當政期間，多達30萬遭「強迫失蹤」者至今仍杳無音訊、生死未卜，許多恐被埋在全國至少66座亂葬崗下，清查曠日廢時，對於苦等失蹤者消息的百萬家屬來說，改朝換代1年來還是一樣煎熬。

現為敘利亞總統的夏拉（Ahmed al-Sharaa），去年12月8日率領以「沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）」為首的反抗軍，攻入敘利亞首都大馬士革，獨裁總統阿塞德（Bashar al-Assad）出逃，結束敘利亞14年內戰。

2025年12月8日，敘利亞民眾在荷姆斯施放煙火，慶祝前總統阿塞德政權垮台1週年。美聯社

本週一（12/8）敘利亞迎來阿塞德倒台1週年，包括大馬士革、阿勒坡、荷姆斯等城市都有遊行等慶祝活動，民眾歡天喜地放煙火、揮舞國旗慶祝，但對內戰期間親友遭「強迫失蹤」的百萬家屬來說，這一年與過去並無不同。

66座亂葬崗

半島電視台報導，「強迫失蹤（forced disappearances）」是阿塞德政權的標誌性特徵，該政權運作一個龐大監獄網路，反抗者、異議者、嫌疑者及那些莫須有就被逮捕者在各監獄遭酷刑、被殺害、埋入亂葬崗。國際失蹤人口委員會 （ICMP）估計敘國境內至少66座亂葬崗。

2025年12月8日，敘利亞民眾聚集在荷姆斯街頭揮舞國旗，慶祝前總統阿塞德政權垮台1週年。美聯社

由於缺少詳實文件，到底多少人遭強迫失蹤各單位估算數字有出入，路透社報導約15萬人；聯合國估計10萬人；敘利亞「國家失蹤人口委員會（National Commission on Missing Persons）」稱依據文件估計恐達30萬人，且可能更多。

敘利亞政府5月成立「國家失蹤人口委員會」旨在找出失蹤者，無論是生是死。委員會主席賈爾基（Mohammad Reda Jalkhi）說，根據文件，失蹤人數可能介於12萬到30萬人之間，然而內戰間文件多有錯漏散失，「實際數字要高得多，受影響的敘利亞人超過數百萬。」

2025年12月8日，敘利亞民眾聚集大馬士革市中心的奧米亞廣場，慶祝前總統阿塞德政權垮台1週年。美聯社

家屬嘆走投無路

家屬最初對委員會充滿希望，然而委員會至今尚未提供任何失蹤者線索。貝凱（Amina Beqai）的老公2012年4月在大馬士革住家附近遭安全部隊逮捕，她的弟弟同年8月被捕。

敘利亞婦人貝凱拿著丈夫和弟弟的照片，13年來她苦苦尋找兩人消息。路透社

13年來貝凱每天都盼著至親消息無果，她說自己走投無路：「已經1年了，他們（委員會）什麼都沒做，難道他們連失蹤者的文件記錄都沒拿到嗎？我們只想要真相。」

貝凱只能像以前一樣，上網仔細檢查每張罹難者照片找熟悉面孔，在網路上的監獄外洩文件搜尋熟悉名字，至今所有努力都是徒勞，她也明白機會渺茫，但「現在唯一能做的就是苦苦（上網）尋找」。

尋人進度緩慢

「國家失蹤人口委員會」發言人沙赫拉（Zeina Shahla）表示：「在撫慰家屬的痛苦上，我們或許確實進展緩慢。但這項工作需要謹慎推進，以科學、系統方式進行。」

2025年12月8日，敘利亞慶祝阿塞德政權垮台1週年，民眾在阿勒坡街頭慶祝。路透社

委員會去年11月與紅十字國際委員會（ICRC）、國際失蹤人口委員會（ICMP）簽署協議，這兩個擁有處理大量失蹤者經驗的國際機構將提供協助；委員會也計畫明年建立失蹤者資料庫。

半島電視台報導，「敘利亞身分識別中心（Syrian Identification Centre）」負責人胡拉尼（Anas Hourani）說政權垮台至今1年，完全挖掘完畢的亂葬崗僅有1座，其中的骸骨依他的團隊目前進度，約需4年才能完成檢驗，而全國估計有66座亂葬崗。

缺乏實驗室、專業人員

經歷了14年內戰，敘利亞缺乏設備優良實驗室檢驗DNA，也缺乏專業人員，檢驗工作無法大規模進行。事實上目前連開挖都停滯，「國家失蹤人口委員會」發言人沙赫拉指，挖掘亂葬崗需要特殊技術，估計2027年才會啟動。

敘利亞婦人達拉吉拿著兒子照片，她堅持尋找兒子下落，就是死了也盼好好安葬他。路透社

在真相大白前，家屬只能等。

路透社訪問的婦人達拉吉（Alia Darraji）說，2014年11月1日是她最後一次見到兒子亞贊（Yazan），亞贊離開大馬士革的家去見朋友，從此人間蒸發。過去1年來，達拉吉多次參加失蹤者家屬的靜坐示威，他們要求政府加快提供資訊、給答案，「我們希望知道他們在哪兒，找到遺體，安葬他們。」

2025年12月8日，敘利亞慶祝阿塞德政權垮台1週年，軍人在大馬士革遊街慶祝。路透社

2025年12月8日，敘利亞阿塞德政權垮台1週年，軍方在阿勒坡舉辦慶祝活動。路透社

2025年12月8日，敘利亞阿塞德政權垮台1週年，軍方在大馬士革舉辦慶祝活動。路透社

2025年12月8日，敘利亞慶祝阿塞德政權垮台1週年，軍人在大馬士革遊街慶祝。路透社

2025年12月8日，敘利亞阿塞德政權垮台1週年，軍方在阿勒坡舉辦慶祝活動。路透社

