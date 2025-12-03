66架F-16V延宕 郭正亮 ：有人幫洗地「美協助改裝現役機」

台灣向美方購買66架F-16V新戰機，但是交機進度延宕，至今1架都沒交機。前立委郭正亮表示，66架F-16V沒到，有人幫總統賴清德洗地，稱美國有來幫我們現役機改裝。前立委蔡正元不禁表示，就像你去買iPhone 17，就說是iPhone 16改裝，一樣價錢。

郭正亮今(3日)在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，我們買的軍備，比如66架F-16V並沒到，就有人在幫賴清德洗地，說我們的F-16A/B，美國有過來幫我們改裝成「V」。也就是130架舊的，那就叫改裝機，但新機都沒到，所以他也不得不承認新機都沒到。

前立委蔡正元不禁表示，就像你去買iPhone 17，說iPhone 16改裝，自然就可以了，一樣價錢。郭正亮表示，是iPhone 13 、iPhone 14改iPhone 17。蔡正元回說，那不是更慘。

郭正亮表示，是啊，真的是這樣，有一些軍事背景的人幫賴清德辯護說，F-16V不能說美國都沒給我們，美國有來幫我們現役機改裝。郭正亮指出，F-16V都沒來，連比較重要的軍事資產都沒到，潛艦還在浮測；沒有F-16V、也沒有潛艦。然後400億美元追加國防預算，還分8年，不覺得有問題嗎？還說「台灣之盾」。

郭正亮甚至表示，一個美國專家說，美國金穹系統整合、內部通訊，美國都還沒做出來，難度很高。蔡正元點出，技術難度在哪裡？如同把iPhone手機、Android手機整合成一個系統，那有多難，何況是飛機。

