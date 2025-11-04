66架F-16V明年全交機跳票？她爆年產僅24架

▲洛克希德馬丁在台北航太暨國防工業展展示F-16V太陽神「馬拉道」彩繪機，但至今一架仍未交付。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 斥資2467億元向美國採購66架F-16C/D Block70（F-16V BLK70）戰機，原訂2024年首架交機，並於2026年前全數66架交付，但至今一架未返台。國民黨立委徐巧芯今（3）日透露，製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）年產量只有24架，排在台灣之前的其他國家訂單還有62架，因此答案已經很明確，明年就是交不出來。

立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。

徐巧芯指出，66架F-16V已付款約六成「48億」，其實是48億美元，折合約 1,440億元台幣。根據美國《航太雜誌》與《Defense & Security Monitor》分析指出：洛克希德．馬丁公司在南卡羅來納州格林威爾（Greenville）的F-16生產線，年產量僅23到26架戰機。即使開足馬力，目標也只是「每月兩架、年產24架」。



徐巧芯表示，但問題是，目前排在我們前面的訂單還有：巴林14架、摩洛哥25架、斯洛伐克12架、約旦2架，合計 62架未交付，再加上我們的66架，洛馬公司眼前共有128架F-16待生產。以現有產能推算，至少要5年才交得完。所以，國防部口中「明年底交機」的說法，根本違反現實。

徐巧芯表示，根據《路透社》與美方防務專刊報導，延遲交機的主因包括：發動機內組件瑕疵（零件失效），需要時間修正與重新測試。（國防部否認）、 新建置的電戰系統測試落後、整合困難（國防部承認）、以及外媒報導洛馬今年6月宣布裁掉Greenville廠區10%的員工。問題加總，導致生產進度比原規劃落後至少一年半以上，與國防部說詞前後矛盾。



徐巧芯質疑，台灣付了錢，美方交貨一再延遲，台灣有沒有啟動合約中的補償機制（RDP或SOSA條款）？除了「交清單、開會」之外，有沒有任何施壓、追蹤、或條件談判？其他國家同樣採購F-16V，為什麼他們有進度、我們卻卡死？結果國防部回答一貫模糊，只說「延宕原因複雜」、「會持續關切」，但在我看來，這根本是對美方放軟、對國會敷衍。



徐巧芯呼籲國防部應提出具體作為：

立即公開與美方FMS合約中，交付與罰則條款內容。 比照其他國家做法，爭取RDP（Remedy Delivery Plan）延宕補償協議。 建立季度交付追蹤報告，送交外交國防委員會審查。 檢討外交部、國防部跨部會協調機制，避免資訊落差、各說各話

徐巧芯強調，支持台美防務合作，但支持不代表盲信、合作不代表放棄監督。F-16V戰機交不出來，是事實，政府要面對現實、要求補償，這才是對國家、國人負責的態度。

