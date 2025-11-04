66架F-16V明年全交機跳票？她爆年產僅24架
[NOWnews今日新聞] 斥資2467億元向美國採購66架F-16C/D Block70（F-16V BLK70）戰機，原訂2024年首架交機，並於2026年前全數66架交付，但至今一架未返台。國民黨立委徐巧芯今（3）日透露，製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）年產量只有24架，排在台灣之前的其他國家訂單還有62架，因此答案已經很明確，明年就是交不出來。
立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。
徐巧芯指出，66架F-16V已付款約六成「48億」，其實是48億美元，折合約 1,440億元台幣。根據美國《航太雜誌》與《Defense & Security Monitor》分析指出：洛克希德．馬丁公司在南卡羅來納州格林威爾（Greenville）的F-16生產線，年產量僅23到26架戰機。即使開足馬力，目標也只是「每月兩架、年產24架」。
徐巧芯表示，但問題是，目前排在我們前面的訂單還有：巴林14架、摩洛哥25架、斯洛伐克12架、約旦2架，合計 62架未交付，再加上我們的66架，洛馬公司眼前共有128架F-16待生產。以現有產能推算，至少要5年才交得完。所以，國防部口中「明年底交機」的說法，根本違反現實。
徐巧芯表示，根據《路透社》與美方防務專刊報導，延遲交機的主因包括：發動機內組件瑕疵（零件失效），需要時間修正與重新測試。（國防部否認）、 新建置的電戰系統測試落後、整合困難（國防部承認）、以及外媒報導洛馬今年6月宣布裁掉Greenville廠區10%的員工。問題加總，導致生產進度比原規劃落後至少一年半以上，與國防部說詞前後矛盾。
徐巧芯質疑，台灣付了錢，美方交貨一再延遲，台灣有沒有啟動合約中的補償機制（RDP或SOSA條款）？除了「交清單、開會」之外，有沒有任何施壓、追蹤、或條件談判？其他國家同樣採購F-16V，為什麼他們有進度、我們卻卡死？結果國防部回答一貫模糊，只說「延宕原因複雜」、「會持續關切」，但在我看來，這根本是對美方放軟、對國會敷衍。
徐巧芯呼籲國防部應提出具體作為：
立即公開與美方FMS合約中，交付與罰則條款內容。
比照其他國家做法，爭取RDP（Remedy Delivery Plan）延宕補償協議。
建立季度交付追蹤報告，送交外交國防委員會審查。
檢討外交部、國防部跨部會協調機制，避免資訊落差、各說各話
徐巧芯強調，支持台美防務合作，但支持不代表盲信、合作不代表放棄監督。F-16V戰機交不出來，是事實，政府要面對現實、要求補償，這才是對國家、國人負責的態度。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
不只F-16V跟海鯤號潛艦！國防部證實：5大武器採購延宕
「海鯤號」潛艦浮航測試傳滲水 台船駁斥：盼媒體善盡查證責任
役男體檢回歸軍醫院防閃兵？顧立雄：與役政司討論再對外報告
其他人也在看
美政府停擺 中斷糧食補助 4200萬人陷「飢餓風暴」
[Newtalk新聞] 美國政府持續停擺，聯邦糧食券計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP）資金被迫中斷，據外媒報導，全國數以千計的民眾週末湧向食物銀行與教會配給站排隊領取免費餐食。由於每月的糧食補助款被暫停發放，4200萬受惠者的生活陷入困境，食物銀行需求量暴增。 據《美聯社》報導，在紐約布朗克斯區，世界生命基督教團契（World of Life Christian Fellowship）食物銀行外排起長龍，比平時多出約200人。志工瑪麗．馬丁表示，她原本每月領取約200美元的SNAP補助，用來與兩個成年的兒子共用，「我兒子有六個小孩，若沒有這裡的食物銀行，我不知道我們該怎麼活下去。」 全美各地也出現類似情況，在喬治亞州奧斯特爾市（Austell）的領取人數也是平時的兩倍多，康乃狄克州諾里奇的聖文森德保祿施食中心則臨時增派十名志工，為首次前來的民眾提供餐食、雜貨、寵物糧與血壓檢查服務。 農業部原定自週六起停止支付SNAP款項，但兩名聯邦法官緊急下令暫時恢復發放。不過何時能重新充值到民眾的電子卡片仍不明朗，引起民眾恐慌與混亂新頭殼 ・ 1 天前
影/核能新突破！陸建成世界唯一釷基熔鹽實驗堆 可安全用電千年
大陸中國科學院發布消息，大陸自主設計、研發的第四代先進裂變核能系統——釷基熔鹽實驗堆，近期在大陸甘肅武威建成，並首次實現堆內釷-鈾核燃料轉化。這是目前全球唯一運行並實現釷燃料入堆的熔鹽堆。中天新聞網 ・ 1 天前
獨家／女被送精神科不符SOP？屏衛生局：符合護送要件
獨家／女被送精神科不符SOP？屏衛生局：符合護送要件EBC東森新聞 ・ 1 天前
軍購F-16V戰機交付「進度0」！徐巧芯直球對決國防部揪原因
我對美軍購66架F-16V戰機，共編列2472億元經費，原定2024年起分批交機，但至今交機量為0。國民黨立委徐巧芯質疑，「答案已經很明確，就是交不出來」，並指延宕原因不是因為疫情，是內部出包。中天新聞網 ・ 14 小時前
《半導體》Wi-Fi 7動能強 立積毛利率飆
【時報-台北電】射頻IC設計立積（4968）日前舉行法說會，受惠產品組合優化、高階Wi-Fi 7產品出貨顯著放量，第三季營運繳出亮眼成績單，毛利率大幅回升至37.7％，每股稅後純益（EPS）1.4元、成功轉虧為盈。展望第四季，行銷業務副總黃智杰指出，Wi-Fi 7前端模組（FEM）出貨再增加情況下，對營運將有明顯助益；2026年更有望達倍數成長。法人看好，立積第四季毛利率攻上4成之水準，進一步擴大獲利規模。 立積第三季合併營收9.86億元，季增1.2％、年增8％。營收結構改變成為獲利強化之關鍵；黃智杰分析，受惠於高單價、高毛利的Wi-Fi 7射頻前端模組（FEM）產品在客戶端出貨開始放量，加上整體產品組合持續優化，使單季毛利率達37.7％、為歷史最佳紀錄，凸顯公司轉向高階市場策略奏效。 Wi-Fi 7產品展現爆炸性成長動能。黃智杰強調，Wi-Fi 7 FEM產品營收自今年第一季開始顯著起量後，第二季呈現出倍數級增長；驗證立積在新世代通訊技術上的超前布局，確立Wi-Fi 7產品成為公司營收成長最重要的引擎。 面對競爭對手Skyworks與Qorvo合併，黃智杰認為，這對立積是優勢，在客戶時報資訊 ・ 1 天前
AI擔綱 台股周線、月線收長紅
[NOWnews今日新聞]31日台股士氣如虹，在權值股帶動下，盤中大漲逾200點，隨後漲勢收斂，尾盤翻黑，終場下跌54.18點，收在28233.35點。成交量5740.09億元。周線連五紅、月線連六紅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
打造核潛艦 南韓：為因應北韓潛艦計畫、無意引發軍備競賽
路透社報導，南韓今天(3日)表示，首爾推進核動力潛艦的計畫無意引發更廣泛的軍備競賽，並已向華盛頓和北京保證，這些核潛艦是針對北韓的潛艦計畫做出因應。 美國總統川普(Donald Trump)10月30日表示，他已批准首爾建造核動力潛艇。這項重大舉措將使南韓加入擁有核動力潛艦的少數國家之列。 南韓總統李在明的幕僚長姜勳植(Kang Hoon-sik)對記者表示：「這並非為了引發更大的軍備競賽……而是因說服中國和美國，北韓已宣布其核潛艇計劃所帶來的結果，我們需要對此做出相應的準備。」 南韓國安顧問魏聖洛(Wi Sung-lac)1日表示，由於涉及軍事用途，首爾已請求美國的協助，讓這些未來將打造的核動力潛艇可使用所需的燃料，而美國已批准了這項請求。 當被問及這是否意味著美國將為首爾的核動力潛艇提供燃料，或者南韓是否可以出於軍事目的製造濃縮鈾時，南韓國防部發言人今天表示，華府和首爾之間需要就此問題進行更多討論。(編輯：楊翎)中央廣播電台 ・ 16 小時前
砸1440億頭款買66架F-16V「0交機」 徐巧芯揭「產能問題」：明年底交不出來
台灣對美軍購66架F-16V戰機，原訂民國115年全數交貨，政府已支付破新台幣千億，但至今未交付任何一架，國防部長顧立雄回應，目前美方生產線上已有50架正在組裝，其中已有10架完成並等待測試，如果測試順利的話，明年就會看到F-16V交運。對此，國民黨立委徐巧芯打臉，強調「台灣採購的66架F-16V戰機，答案已經很明確，明年底就是交不出來。」徐巧芯在臉書表示，台灣採購66架F-16V戰機，總額超過新台幣2,400億元。但，國防部口中的已付款約六成「48億」，其實是 48億美元，折合約 1,440億元台幣。徐巧芯分析，美國《航太雜誌》與《Defense and Security Monitor》分析指出：洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）在南卡羅來納州格林威爾（Greenville）的F-16生產線，年產量僅23到26架戰機。即使開足馬力，目標也只是「每月兩架、年產24架」。但問題是，目前排在我們前面的訂單還有：摩洛哥：25架、斯洛伐克：3架、保加利亞：5架。以現有產能推算，至少要數年才交得完。所以，國防部口中「明年底交機」的說法，根本違反現實。徐巧芯指出，根據《路透社》台灣好新聞 ・ 15 小時前
APEC落幕 領袖代表林信義說明成果（2） (圖)
2025年亞太經濟合作會議（APEC）落幕，台灣APEC領袖代表林信義（圖）3日下午在總統府大禮堂出席返國記者會說明此行成果，也分享與日本首相高市早苗會晤情形，雙方交流AI與防災等議題。中央社 ・ 18 小時前
F-16V戰機「交機0」！白委酸民進黨闖軍購預算只有這招
我國空軍以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V戰機，共編列2472億元經費，原定2024年起分批交機、2026年完成交付，但至今交機數量為0。民眾黨主席黃國昌2日酸說，每次只要拿特別預算要做軍購，都不能夠反對，否則一定會被說是「從北京派來的間諜」，然而過去同意2400億買戰機，錢都付了，一台都沒拿到，「有人這樣買東西、做生意的嗎？」中時新聞網 ・ 1 天前
普丁12月將訪問印度 方恩格：台灣為什麼不說推翻國際三觀？
國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時表示，俄羅斯總統普丁並不是獨裁者引發議論，民進黨秘書長徐國勇也批評，此話「推翻國際三觀」。對此，國際政治觀察家、律師方恩格表示，自己認為普丁是獨裁者，但普丁將在12月訪問印度，台灣為什麼不說印度推翻國際三觀？中時新聞網 ・ 1 天前
中市環保局出國考察沒成果 議員批「爽玩」
[NOWnews今日新聞]台中市議會今(3)日進行警消環衛業務質詢，議員周永鴻指出，台中市環保局自112年至114年3年間，出國考察與開會旅費合計高達178萬元，其中多數經費來自「台中市環境保護基金」...今日新聞NOWNEWS ・ 52 分鐘前
台南桌球男雙倫敦奪冠 陳亭妃提出完整體育人才政策藍圖
台灣桌球再傳捷報！台南出身的桌球雙將馮翊新、郭冠宏勇奪WTT倫敦球星挑戰賽男雙冠軍，在國際舞台上大放異彩。立法委員陳亭妃3日上午邀集台南優秀桌球與跆拳道選手、教練舉行記者會，恭賀台南選手表現亮眼，也提出完整體育人才政策藍圖，強調：「台灣不是沒有人才，是需要完整支持計劃來挺運動選手。」陳亭妃表示，運動部成立後，台灣體育升級的第一步已經踏出，但我們地方政府更應該接軌，亭妃允諾，未來加強體育選手分級訓練、國家隊選手營養金的增加、保障國手工作未來，建立光榮感的獎金制度。她指出，政府不能只有在選手得獎時鼓掌，而要在他們努力的每一天都要陪伴。選手退役後常面臨工作空窗、收入不穩等問題，國家有責任打造完整運動職涯環境，「體育不是一時的榮耀，而是一條長期的道路。」今日到場的選手與教練象徵台南深厚的基層體育能量。包括桌球教練吳文嘉、吳志祺、黃聖盛、蔡淳佑、譚吉倉，倫敦站男雙冠軍馮翊新、世青賽多面獎牌的陳忞昕，另外還有楊子儀、莊家權、黃韞纈、鄭旻修、余奕慶等桌球新秀，以及全運會金牌跆拳道教練蔡毓恩、翁小珮、吳姵瑩、世大運與亞運跆拳道國手徐晧祐等，共同見證台南人才訓練系統的茁壯。陳亭妃表示，體育即是國力，台南台灣好新聞 ・ 18 小時前
原料上漲，毛利率承壓 瀚宇博：啟動價格調整機制
針對原物料上漲導致銅箔基板（CCL）價格墊高、毛利率承壓，瀚宇博（5469）總經理陶正國表示，公司已啟動價格調整機制，其中高階產品轉嫁能力強，消費性產品反應速度相對較慢，預期成本變化將於未來季別逐步反映。工商時報 ・ 5 小時前
台中「自走砲式」清消釀採樣延後 陳駿季點名盧秀燕應徹查責任
中央災害應變中心今（3）日公布台中梧棲養豬場非洲豬瘟疫情的疫調結果，推估最可能感染源為「未經充分蒸煮的廚餘」。至於後續採樣進度，農業部獸醫研究所所長鄧明中指出，今上午10時已派員前往案例場，現場地面仍台視新聞網 ・ 18 小時前
台股10月創單月第2大漲點 法人：11月續強
[NOWnews今日新聞]台北股市10月在台積電的領漲下，上漲2412.81點或9.34%，創下台股史上單月第二大漲點，站穩28000點關卡。對此，法人認為，第四季旺季行情啟動等多方因子支持之下，有利...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美期中選舉倒數計時 通膨拖累川普支持率近6％恐影響選情
美國四年一度的「期中選舉」將在明年登場，但各項民調顯示，相較於今年1月重返白宮時獲過半支持，總統川普的民意支持度正持續低迷，共和黨能否維持在聯邦參眾兩院的多數席次，備受關注。太報 ・ 19 小時前
66架F-16V至今0交機 吳宗憲酸爆：「匿蹤」的最高境界
台灣編列預算2472億元，向美採購66架F-16V戰機，然而原定2024年起分批交機、2026年完成交付的時程，至今交機數量卻是零。國民黨立委吳宗憲不禁酸說，不只雷達看不到，現在連肉眼都看不到，可說「匿蹤」的最高境界。中時新聞網 ・ 1 天前
移工留才久用被收買工費？勞部：最重可停業
[NOWnews今日新聞]移工團體今（2）日表示，移工留才久用方案反讓仲介可收取「買工費」。勞動部回應，若有相關情事，可打1955專線申訴，查證屬實，最重可要求仲介停業。此外，根據統計，今年1至8月已...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「鏟子超人」也挖不完！馬太鞍溪仍有1億立方公尺土砂堆積 水利署：潛在風險仍高
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖在9月下旬溢流造成光復鄉嚴重災情，目前光復鄉民眾生活雖逐漸恢復，但災害風險仍在。經濟部水利署指出，...FTNN新聞網 ・ 18 小時前