66架F-16V至今0交機 吳宗憲酸爆：「匿蹤」的最高境界

台灣編列預算2472億元，向美採購66架F-16V戰機，然而原定2024年起分批交機、2026年完成交付的時程，至今交機數量卻是零。國民黨立委吳宗憲不禁酸說，不只雷達看不到，現在連肉眼都看不到，可說「匿蹤」的最高境界。

針對66架F-16V戰機，至今1架都沒來，吳宗憲2日在臉書貼文不禁表示，不只雷達看不到，現在連肉眼都看不到，匿蹤的最高境界，致敬美製 F-16V。

網友紛紛表示，「匿蹤的最高境界—『失蹤』」、「是失蹤，不是隱形」、「會不會是下單下錯了？」、「為什麼明知已經落後對手至少一代了還要買？貨完全沒交卻急著出帳，還不必罰款？做這種不合理事情的背後，一定還有真正的原因⋯」、「連個影子也沒有，還要繼續給錢」、「錢也看不到了」、「國王的新衣」、「這個好笑」、「原來不交貨是最好的匿蹤」、「把台灣人當成是盤子」、「具備垂直起降的F-35買不到，還買比人家F-35貴，不是盤子是什麼？」

也有網友認為，「拒審或凍結軍武採購預算，暫停對美的一切軍武採購，等到美國把所有已付款採購的軍武全部交貨了，再來談軍武採購的事」、「又跟海鯤號一樣，當初想的太樂觀了」、「不知怎麼，我笑著笑著就想哭．民脂民膏呀」。

