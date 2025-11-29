66歲中國婦東京開居酒屋！衝市場偷「魚骨、邊角料」：煮熟了還能賣客人

國際中心／黃韻璇報導

日本警方昨（28）日上午逮補了一名66歲、經營居酒屋的中國籍吳姓女子，她被指控於21深夜闖入豐洲市場海鮮批發大樓，盜竊魚骨頭、魚邊角料等，這些遠本是市場店家準備集中回收賣給加工公司，再利用製作成魚飼料，不過卻遭吳姓婦人偷走，她表示「覺得煮熟了應該還能吃」，將其烤熟後賣給客人。

據日媒《FNN》報導，這名來自中國的66歲吳姓女子在東京經營居酒屋，11月21日深夜她闖入東京豐洲市場的海鮮批發大樓，偷竊約30公斤的鮪魚骨等於邊角料，價值210日圓（約42元新台幣），過程全遭市場的監視器拍了下來，成為被逮的關鍵證據，吳姓婦人將偷來的魚邊角料放在踏車置物籃、後座載走。

廣告 廣告

在日本經營居酒屋的66歲中國籍吳姓女子，闖入豐洲市場偷魚骨頭、魚邊角料，煮熟賣給客人。（圖／資料照）

警方詢問吳姓婦人偷來的東西會如何處理？她表示，自己和丈夫在東京經營一家居酒屋，距離豐洲市場約1.5公里，店內販賣生魚片、海鮮以及中式料理，因為常常去豐洲市場採買餐廳食材，因此知道哪裡可以拿到魚骨，面對指控她當場承認，並直言自己是覺得這些魚邊角料「煮一煮熟了還能吃」，將其製作成肉丸自己吃，或將魚骨烤熟賣給顧客吃。

吳姓婦人被指控竊盜、非法入侵等罪名，日本警方正在進一步調查她是否涉嫌其他犯罪行為。

吳姓婦人所開的居酒屋附近一名當地居民受訪時透露，她的餐廳生意興隆，吸引許多上班族、當地居民光顧，老闆娘平時給人「開朗友善」的形象，另一位居民則透露，她的居酒屋上過雜誌，人氣很高、菜量大，且老闆娘待客周到。

更多三立新聞網報導

濱崎步演唱會遭取消、大槻真希被趕下台！日網氣炸轟中共：流氓行為

中國演唱會突遭取消！濱崎步無奈發聲：娛樂應是橋樑 1畫面看哭粉絲

狂掃台灣砂糖「白粉驚動緝毒犬」！日本老闆嗨曝 台糖出手送1大禮

大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！矢板明夫爆中共目的：向日本施壓

