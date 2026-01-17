66歲何家勁消失螢光幕！轉戰商界當老闆 養400位員工嘆：不容易

娛樂中心／蔡佩伶報導

66歲何家勁當年憑藉電視劇《包青天》中的「展昭」一角紅遍兩岸三地，還被封為「最帥展昭」，但現今何家勁淡出演藝圈，轉行經商開工廠，事業經營的有聲有色，近日，何家勁曬出影片宣傳自家產品，感慨要養百名員工：「不容易」。

從曝光的畫面可以看到，何家勁透露工廠「說大不大，說小不小」，一共約有400位員工，他表示即使自己不吃不喝，「也要保證發薪水給他們」，同時希望大家可以多多支持他們的產品，一番話與似乎也道出當老闆的辛苦之處。

何家勁（左）去看工廠。（圖／翻攝自抖音）

事實上，何家勁從2013年逐漸淡出螢光幕前，將重心移往健康食品的事業，一手創立的「勁家莊」目前也穩定營運，而何家勁除了工廠之外，還積極直播帶貨，宣傳商品，事業相當有成就。

何家勁（右）認為經商不容易。（圖／翻攝自抖音）

