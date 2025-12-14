66歲女工「21樓電梯開口墜地亡」 勞檢處勒令停工重罰30萬

女工人操作施工電梯時，不慎自21樓墜落至地面。（示意圖／Pixabay）

台北市大安區仁愛路三段巷內一處新建工程工地，13日上午發生一起嚴重工安事故。一名66歲的吳姓女工人於操作施工電梯時，不慎自21樓墜落至地面，當場明顯死亡。經勞動檢查處調查後認定現場存在安全疏失，已勒令工地全面停工，並將依法處以最高新台幣30萬元罰鍰。

事故發生於13日上午11時許，警方與消防單位接獲通報後趕抵現場，發現吳女倒臥在一樓地面，已無生命跡象。初步相驗與鑑識顯示，吳女全身多處骨折，死亡原因為高處墜落，並無他殺或輕生跡象，研判為工安意外。

警方調查指出，吳女為該建設公司之包商工人，職責為操作施工電梯。事發當時，她已完成將勞工載運至21樓的作業，準備返回電梯時，疑似因施工電梯與樓板之間缺乏適當防護措施，不慎自開口處墜落，現場同事聽到巨大聲響後趕往查看，驚見她已倒臥地面。

台北市勞動檢查處在接獲通報後隨即派員前往調查，並於14日公布初步調查結果。勞檢處指出，該工地在施工電梯與樓層銜接處未設置必要防墜設施，違反《營造作業安全衛生設施標準》。此次事故顯示該工地對於作業場所開口的安全防護明顯不足，是造成憾事的主因。

對此，勞檢處已依《職業安全衛生法》相關規定對工地開罰30萬元，並立即下達停工命令。勞檢處表示，後續將持續追究相關單位與責任人員之責任，並要求施工單位徹底改善安全措施，經審核確認合格後，方能申請復工。

