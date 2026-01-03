66歲女涉殺97歲病母遭警逮補 稱曾討論「尊嚴死亡」

美國佛羅里達州一名66歲女子近日因涉嫌殺害其97歲、長期患病的母親，被警方以一級謀殺罪名逮捕並收押。（示意圖／翻攝自pexels）





美國佛羅里達州一名66歲女子近日因涉嫌殺害其97歲、長期患病的母親，被警方以一級謀殺罪名逮捕並收押，該女子聲稱自己曾與母親討論過「尊嚴死亡」的可能性。

根據《People》的報導，66歲的瑪莎・布萊克（Martha Black）被指與其母親帕特里夏・布萊克（Patricia Black）的死亡有直接關聯。法庭紀錄顯示，瑪莎於2025年12月27日被關押在棕櫚灘縣拘留中心，目前不得保釋，尚未公開是否已提出抗辯。

廣告 廣告

案件發生於2025年12月26日上午約8時，棕櫚灘縣警長辦公室接獲通報後，前往西棕櫚灘一處住宅進行死亡調查，並在屋內發現帕特里夏的遺體。瑪莎當時也在現場，向警方表示她最後一次見到母親是在前一晚，並稱母親患有帕金森氏症及甲狀腺疾病。

由於帕特里夏的主治醫師不在州內，遺體被移送至棕櫚灘縣法醫辦公室進行屍檢。法醫結果顯示，死者身上出現多處與自然死亡不符的傷痕，並發現「可能與勒頸相關」的創傷性損傷，最終裁定為他殺案件。

警方隨後取得搜查令展開進一步調查，而瑪莎在接受訊問時表示，自己過去五年一直擔任母親的主要照顧者，並透露約一年半前，曾與母親及其位於緬因州的家庭醫師討論過「尊嚴死亡」的可能性。

瑪莎向警方解釋，「尊嚴死亡」是一種醫師協助輕生的形式，但醫師當時明確表示，帕特里夏並未罹患末期疾病，因此不符合相關條件。不過佛羅裡達州目前尚未通過允許醫師協助自殺的相關法案。

瑪莎聲稱母親曾多次表達不想繼續活下去的念頭，雙方甚至討論過服藥輕生的可能性，但最終未能取得致命藥物。警方在搜查住宅時，在一個垃圾袋中發現一雙白色及膝長襪及部分衣物，這些物品被認為與案件有關，不過目前尚不清楚瑪莎是否曾向警方做出正式的認罪供述。截至2025年12月30日，《People》聯繫瑪莎的辯護律師時，對方拒絕發表評論，案件仍在進一步調查與司法審理中。

