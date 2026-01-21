66歲媽怒控「媳婦搶走兒子」不陪吃飯、不回家過年…劉黎兒點破：把孩子當所有物，是過時又沒營養觀念
Q：我是靜慧，66歲，兒子33歲、兒媳31歲，我在兒子7歲時就因老公家暴離婚，獨自扶養兒子長大。他在台北大企業上班，3年多前認識了兒媳，兩人同居2年後結婚，婚後他完全任憑兒媳擺布，宛如被洗腦。 兒媳原本還有上班，但婚後不知為何辭掉工作，經濟負擔都在兒子身上，而且還花了2千萬買豪宅，貸款1千萬元也是兒子揹，房子卻是登記與兒媳共有，讓她持有1成。 我想知道有沒有辦法搖醒我兒子，讓他們離婚呢？我覺得兒子離我越來越遠，忘記我的生日，去年沒陪我過年，反而跟媳婦去韓國玩。我的兒子不像以前一樣乖順、噓寒問暖，現在都是我主動聯絡他，只剩我孤苦伶仃，我該怎麼辦？ 我離婚後拼命工作，有好幾年晚上兼職，才讓兒子讀了好大學、找到好工作。我們住新北，他為了上班方便，在公司附近租小套房，但跟兒媳交往後，沒幾天就搬進她住處同居，過了很久才退掉套房，非常浪費，我兒子原本不是這樣的人。 同居兩年期間，兒子曾帶她來看我，我覺得她打扮入時、不夠腳踏實地，但兒子愛上了，我也沒法說什麼。後來說要結婚，也只能贊成，反正我們沒什麼親戚朋友，他們只辦理登記，這點我覺得不錯，但那之後就不對勁了！ 我看兒媳臉書常貼他們享受美食或旅行遊樂照片，我兒子幾乎都穿同樣幾套衣服，但兒媳每次換裝，顯然在揮霍兒子辛苦賺的錢，而且兒子還逐漸跟我疏遠，讓我不禁悲從中來，還會掉眼淚！我是那麼愛他，幾乎都是為了他而活！ 我原本在公司擔任會計，很得老闆信賴，但8年前為了照顧87歲母親辭去工作，母親中風後逐漸失智，我因此無暇顧及兒子。原本兒子很聽話也常主動聯絡，直到他邂逅兒媳後變成陌生人，讓我非常不安，因為我兒子被她走了！ 兒子對太太唯唯諾諾，再也沒幫我過生日，也不找我吃飯，他中了媳婦的毒，完全走樣，怎樣才能喚回以前的他呢？是否有理由可以趕走兒媳呢？
孩子成年後有自己人生，搞破壞的媽媽才奇怪
A：靜慧好，妳辛苦地扶養兒子長大，讓他成為自傲的兒子；但我覺得他並沒有走樣變質，只是正常地經歷他理所當然的人生而已。他已33歲，找到心儀女人，還經過2年同居才慎重決定要跟她共度一生，顯然成熟有智慧。
妳媳婦現在沒工作，或許是想休養身體準備生孩子，或許她的薪水不高，妳兒子覺得她好好顧家價值更高。我可以理解像妳這樣的職業婦女，會覺得媳婦不該吃閒飯，但她做家事產值或許更高。
兩人常一起出遊，表示感情不錯，女人發臉書總會注重裝扮，年輕人懂穿搭，未必需要花大錢，妳兒子應該也喜歡自己有個漂亮老婆吧！
買房由你兒子貸款，是因為他有經濟能力，現在2千萬很難在台北買到什麼豪宅，他們過得好就好。兩人拿得出1千萬頭期款不容易，或許也有妳媳婦的積蓄在內，讓她持有1成，我還覺得妳兒子對老婆有點小氣呢！
他們在一起3年了，或許她精明幫妳兒子理財，才湊成一大筆錢，也沒出口跟妳要錢，算是非常踏實的一對年輕人，妳應該放心且為他們高興才對！
現在台灣很多年輕人收入不錯，卻找不到理想對象結婚，妳兒子過了30歲，能跟心愛的人結合且幸福生活，妳該謝天謝地，感謝有人照顧陪伴他，但妳居然還想拆散他們，異常的人是妳！
把兒子看成所有物，是過時沒營養觀念
妳照顧母親孝心可嘉，但也成了典型的BPD（邊緣型人格障礙）媽媽，世界越來越狹小，才會越來越無法理解孩子感受，無法為他獲得幸福而感到幸福。
妳覺得自己為孩子付出，孩子就屬於自己，如果33歲兒子還是這樣，妳才要哭！
現在妳兒子正享受大好人生，他幸福才是對妳最大的回報。他並沒有拋棄妳，但妳深怕被拋棄，又忌妒兒子愛媳婦，才是不安的來源。妳要有自覺，否則兒子一旦感到妳對兒媳的敵意，或許就不想跟妳持密切良好的親子關係！
兒子成人成家了，父母就該慶幸，別拿過時且沒營養的價值觀、經濟觀，強加在年輕人身上，更不要覺得自己被媳婦取代了。
照顧好自己，是能為孩子做的最好事情
妳能為兒子做的，就是好好照顧自己，維持身心健康，不要成為他的負擔。妳偶而也能把母親托給別人照顧，現在針對65歲以上失能或50歲以上失智症者，可以申請長照3.0服務，讓自己喘口氣、出遊旅行等，才能跟兒子夫婦分享體驗。
妳自己也要打扮得漂亮光鮮，甚至可以請教兒媳如何搭配，一定要當個善於鼓勵及祝福的快活母親，這樣才不必老擔心失去兒子或自己的角色被取代。妳才66歲，至少還20~30年可活，一定要活得精采，別淪為搞破壞的醜陋老太婆，那就真的沒人想理會妳了！
