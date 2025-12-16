66歲工人墜亡 雇主若不主張抵充有望領2給付

（中央社記者楊淑閔台北16日電）北市仁愛路三段巷弄內工地近日1女工人墜亡，66歲仍做勞力活，恐有經濟需求，北市勞動局今天說，職災雇主須補償45個月平均工資，雇主若不主張抵充，另1筆勞保給付不用還雇主。

台北市仁愛路三段巷弄內工地，13日發生66歲女工人從高處墜落後身亡，北市除勒令施工電梯停工、將開罰，針對此案已故者年逾65歲，且為女性，仍在工地做勞力活，家庭恐有經濟需求，台北市勞動局告訴中央社記者，依法計有職業災害補償、勞工保險給付2個機制可啟動。

廣告 廣告

勞動局說，根據「勞動基準法」第59條第四點規定，「勞工遭遇職業傷害而死亡時，雇主除給與五個月平均工資之喪葬費外，並應一次給與其遺屬四十個月平均工資之死亡補償。」合計45個月平均工資之補償，如果雇主未給付，將違反此規定，會由勞動局裁處新台幣2萬到100萬元罰鍰。

勞動局表示，其次是中央權管業務方面，由勞動部勞保局處理的勞工保險給付。

中央社記者提問，是否合計職災補償、勞工保險給付，共可領取2筆。勞動局說，這有前提，因為勞基法第59條有陳述，「勞工因遭遇職業災害而致死亡、失能、傷害或疾病時，雇主應依下列規定予以補償。但如同一事故，依勞工保險條例或其他法令規定，已由雇主支付費用補償者，雇主『得』予以抵充之」。

勞動局接續說明，實務上，職災給付45個月平均工資會先啟動，勞工保險給付次之，如果雇主發動、主張抵充，則勞工方家屬需將勞工保險給付的錢還給雇主抵充，因此如果雇主願意考量其經濟需求而不發動、主張抵充，則有機會領取2筆錢。（編輯：張銘坤）1141216