66歲曹西平人生謝幕！ 曾表明財產「留給乾兒子」

資深藝人曹西平驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲，消息一出震驚演藝圈。過去他因家中變故與4個親兄弟鬧翻，還曾在節目中表明自己的錢絕不讓曹家人碰，並決定留給乾兒子。

曹西平深夜於家中離世，死訊震驚演藝圈。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

昨（29日）新北市消防局三重分隊接獲報案，指稱一處民宅需要疾病救護，到場時發現為資深藝人曹西平的住家，進門之後就發現他已無生命跡象，遺體更出現屍斑僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過確認後放棄急救，詳細死因仍需進一步釐清，

曹西平出道40多年，以視覺系的外表和動感的歌聲受到大眾歡迎，之後跨足主持界也有亮眼成績。2002年時因家中變故，為了幫家裡還債而放棄喜愛的演藝工作，生活一夕變調，手足間也撕破臉，正式決裂。

廣告 廣告

曹西平曾在節目中痛斥，自己與曹家人早已形同陌路，更表明「我的錢絕不讓姓曹的人碰」，還透露已立好遺囑，離世之後的財產，由平時對他悉心照料的乾兒子繼承。

延伸閱讀

羅唯仁住所搜出大量台積電機密 逾20億資產遭扣押

曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意

曹西平深夜猝逝！昔與4兄弟鬧翻決裂 悲嘆：沒有家人