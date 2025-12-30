66歲曹西平家中猝逝 人生謝幕

資深藝人曹西平在住處猝逝，享壽66歲。

記者戴淑芳∕台北報導

曾被譽為「台灣西城秀樹」美譽的資深藝人曹西平，29日晚間被乾兒子Jeremy發現倒臥家中，已無生命跡象，通報警消後確認已明顯死亡，享壽66歲，其後事一度因沒有家人出面而告急，經前三嫂龍千玉連絡，其三哥已授權Jeremy處理後事；曹西平飆罵「醜八怪」口頭禪更是許多觀眾心中的經典，如今已成絕響。

曹西平29日晚間三重的住處猝逝，救護人員到場確認其已明顯死亡，且出現屍斑、肢體僵硬，判定死亡多時，曹西平乾兒子Jeremy當場放棄急救，警方初步調查，現場無外力介入，詳細死因仍待進一步釐清。曹西平一生未婚、膝下無子，曾在節目上透露和曹家人無往來，「決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」。

由於Jeremy跟曹西平沒有法律認定的父子關係，無權處理認領遺體等後事，一度在曹西平的粉絲專頁表示，希望能找到與曹西平有血緣關係的家人授權，讓曹西平一路好走。

曾為曹西平三嫂的龍千玉聞訊後，即連絡前夫，即曹西平的三哥協助授權，目前Jeremy已在曹西平的粉絲專頁周告治喪事宜。

曹西平在80年代以動感歌手身分出道，以〈熱情的姑娘〉一曲成名，與包偉銘、陽帆是同期歌手，並稱「3大視覺系動感男歌星」，曾淡出演藝圈後又活躍於綜藝節目，常帶著哨子上節目，一句「醜八怪」口頭禪，個人特色鮮明，重新累積不少年輕粉絲。

藝人曹西平29日於家中離世，新北地檢署檢察官30日下午到板橋殯儀館相驗，曹西平乾兒子Jeremy（左2）也現身，神情悲傷。 （中央社）

曹西平誕生在5兄弟家庭，多年前曾召開記者會稱兄弟占據他的房產，2005年父親過世後，他淡出演藝圈並移居泰國，直到2010年後才開始在台灣綜藝節目亮相。

曹西平近年多在臉書粉絲專頁與粉絲互動，最後一篇貼文停在12月28日，經歷前一晚地震後向粉絲報平安，並感嘆：「天災人禍，誰又可以躲得過呢？」驚傳離世後，不少粉絲湧入臉書粉絲專頁留言，希望他一路好走。