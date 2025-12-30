66歲曹西平家中猝逝！生前鬧翻包偉銘 兩人不合「關鍵導火線」曝光

娛樂中心／台北報導

66歲資深藝人曹西平昨（29）晚驚傳驟逝，享壽66歲。曹西平生前以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，也擔任主持人與綜藝節目常客，上綜藝節目時經常拿著哨子，「吹哨」也成為他的招牌動作，一句「你這個醜八怪」也成為經典台詞，而他過往與昔日搭擋包偉銘的心結也隨之被翻出。

包偉銘跟曹西平一度不合。（圖／好看娛樂提供）

曹西平當年與包偉銘於1989年曾搭檔主持《來電五十》，卻傳出多年不合，後來曹西平曾在節目中坦言，自己對包偉銘早有不滿，尤其對方結婚時僅透過臉書通知，讓他感覺未受到應有的尊重。讓曹西平難以釋懷的是當年家道中落、生活陷入困境時，自己曾在台中公園對面擺攤賣可麗餅，但包偉銘並未伸出援手，讓他感到心寒，「如果說是朋友，有來看過嗎？」

加上包偉銘之後曾公開認證龍千玉老公是曹南平，讓曹西平相當不悅，坦言這件事成為雙方正式結下樑子的關鍵，要求包偉銘對外不要再自稱是「曹西平的好朋友」。某次錄影曹西平與包偉銘同台，曹西平質問包偉銘為何未出席自己的演唱會，他還親自參加包偉銘婚禮，包偉銘妻子劉依純則出面緩頰，解釋因人在國外無法出席，卻立刻遭曹西平反擊：「小S也在國外，但有送花籃。」而2018年包偉銘、曹西平曾因白冰冰牽線同台，曹西平事後受訪也表示自己早已放下，希望外界不要再多加追問。

