66歲曹西平家中猝逝！1天前才發文「誰躲得過」 乾兒子上門驚見已屍僵

資深藝人曹西平驚傳在家中離世，享壽66歲。新北市消防局三重分隊於昨（29）日深夜10時左右接獲報案，趕到他位於三重的住處時，發現曹西平已無生命跡象，遺體出現明顯屍斑與僵硬狀況，報案的乾兒子忍痛決定放棄急救，後續交由警方處理，初步研判為內科疾病引發的自然死亡。

就在離世前一日，曹西平仍在臉書發文，分享對宜蘭規模7.0強震的感受。他提到，自己經歷過921大地震，面對地震時已不再慌張，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生，車子就撞過來了人也飛出去了，每天都有突發狀況發生不是嗎」，並曬出一桌美食向外界報平安，未料數日後便傳出噩耗，該篇貼文也成為他最後一次公開發聲。

曹西平如今驟然離世，不少網友湧入臉書留言悼念，直呼難以置信，悲痛喊「拜託不是真的」、「四哥趕快出來說醜八怪」、「怎麼會這樣，有誰可以跟我說新聞是假的」。

縱橫演藝圈超過40年的曹西平，以直率敢言的個性與鮮明風格深植人心。他憑藉歌曲《野性的青春》走紅歌壇，之後活躍於各大綜藝節目，曾是多個節目的固定班底，也擔任過主持人。節目中手持哨子糾正來賓、一句「你這個醜八怪」成為代表性畫面，言詞犀利卻帶著幽默感，累積不少死忠觀眾。

近年來，曹西平逐漸淡出演藝圈，仍不時透過臉書與粉絲互動，為何會突然離世，目前尚待進一步的調查。

