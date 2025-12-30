66歲曹西平曾憂「孤獨死」 專家分享長輩做一事「孤獨感可降20%」

66歲資深藝人曹西平昨（29）日在家中猝逝，過去他曾受訪提到，曾定居泰國獨居，卻在家癱倒3天無人知曉，因此擔心「孤獨死」，最終搬回台灣。對此，營養師蘇哲永表示，老年孤單不只是心理問題，也會影響免疫、睡眠等，甚至增加死亡風險，可說是不容忽視的健康議題。

曹西平在演藝圈打拼40年，以活潑嗆辣的風格深受粉絲喜愛。他生前曾提到，自己在泰國長期居住時，曾在家中昏倒3天無人知曉，搬回台灣後，他與乾兒子Jeremy及其女友同住，再也不用擔心孤獨死。本月28日地震時，曹西平才發文表示，經歷過921大地震的洗禮後，遇到地震自己不會逃，一切交給老天爺安排，沒想到，短短一天後就傳出噩耗。

一張早安圖 承載長輩的關心

營養師蘇哲永此前在臉書專頁「蘇哲永 藍鯨營養師 ft. 吞嚥&長照這條路」發文指出，老年孤單會影響免疫力、睡眠、記憶，甚至增加死亡風險，也讓長輩更容易陷入憂鬱、退化、與社會脫軌。

根據2021年的調查，台灣每10位長輩中，就有1位長期感到孤單。中山大學研究也發現，熟悉使用LINE的長者，孤獨感比其他人低20%。每天收到的早安問候圖，不僅是打招呼，也是長輩們每天還願意和世界保持連結的方式。

蘇哲永提到，每天早上醒來，或許會收到長輩或父母在群組傳來的早安圖，他們可能不太會使用中文打字、IG或限動。長者們表達關心的方式有點慢、也有點笨拙；但那不是敷衍，而是他們能夠做的全部。一張圖，其實也是他們還願意說早安、還在等身邊親人回話的方式。

研究發現高孤獨感長者「語言理解慢半拍」

根據《風傳媒》先前報導，國家衛生研究院（以下稱國衛院）研究團隊發現，高孤獨感的老人在語言理解代表性的N400腦波反應，幾乎與初期失智者一模一樣。研究團隊主持人黃緒文表示，雖然主觀的孤獨感如何具體影響大腦的語言處理能力，至今仍了解有限；但可以確定的是，孤獨感不僅與老年憂鬰症息息相關，也會加速認知功能的退化，提高罹患失智症的風險。

