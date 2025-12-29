66歲曹西平深夜猝逝！生前曾嘆「沒有家人」 吐露唯一親人竟是演藝圈這人

[FTNN新聞網] 記者莊蕙如／綜合報導

資深藝人曹西平驚傳驟然離世，享壽66歲，突如其來的噩耗在演藝圈投下震撼彈。29日深夜，因乾兒子始終聯繫不上曹西平，擔心發生意外而向警方報案，新北市消防單位隨即前往其位於三重的住處，確認人已明顯死亡多時，現場在家屬同意下未送醫，後續交由警方處理，消息曝光後讓不少圈內好友與粉絲難以置信。

資深藝人曹西平驚傳驟然離世，享壽66歲（圖／翻攝自曹西平臉書）

警方指出，29日晚間10時左右，新北市119接獲通報，三重區河邊北街一處民宅內有人倒臥、已無生命徵象。救護人員到場時，發現曹西平全身已出現屍斑並呈現僵硬狀態，確認死亡時間已久，現場陪同的家屬為其乾兒子，經確認身分後放棄急救。

令人唏噓的是，曹西平日前仍在社群平台與外界互動。11月27日全台有感地震發生後，他還曾發文形容地震強烈，直呼「大樓好像要倒下來了」，不料隔日便傳出在家中離世的消息，讓外界更感錯愕。

曹西平生前曾多次談及自己在演藝圈的人際關係，感性表示演藝圈中「有情有義的人並不多」，並公開點名台語歌后龍千玉是他生命中最重要、也是唯一的「親人」。這段話如今再被翻出，也讓兩人的情誼再次成為關注焦點。

事實上，龍千玉曾在21歲時與曹西平三哥曹南平結婚，婚姻維持7年後結束，但她與前小叔曹西平並未因此疏遠，反而多年來保持密切互動，私下常相約吃飯聚會。每逢龍千玉推出新專輯，曹西平也總是現身力挺，情誼深厚，在圈內早已不是秘密。如今曹西平驟逝，這段跨越親情與友情的關係，也更令人不勝唏噓。

