66歲曹西平猝逝家中！小S「年初才痛失大S」公開回應了 11字吐心聲

金鐘60小S獻唱30年前她寫的歌催淚，20年前大S寫的詩曝光再逼哭小S。（圖／三立電視、翻攝自台視）

資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日深夜驚傳在三重住處猝逝，享壽66歲。而他生前曾上蔡康永、小S主持的《康熙來了》，犀利風格深植人心。對此記者求證小S，她則回應：「會永遠記得他的獨特魅力。」

當年是《康熙來了》熟面孔的曹西平近年淡出螢光幕，他坦言小S的節目曾找他錄影，他婉拒了3次，自認自己是專業唱歌跳舞起家的，不喜歡靠聊天討生活，「那叫耍嘴皮子」，並回憶以前要有歌星證、演員證才能出來表演工作，一年還要回去審核蓋章一次，現在他對藝人間的友情看得很淡，自曝有晚輩送喜帖或生小孩通知他，他都不想參與，直言：「關我什麼事」。

曹西平猝逝享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

而曹西平過去也曾上過大S、小S（徐熙娣）主持的《大小愛吃》分享以前上節目時，開場會有10位藝人齊聚一堂。他往往還沒開口就被淹沒，因此不得不吹哨子控場。曹西平更坦言搭車到攝影棚的路上，他發現沒帶哨子，感到十分沒安全感，因此情緒很不好，當時還被大S笑虧：「喔所以今天要走比較平和路線」。而大S今年初離世，沒想到曹西平如今也猝逝，對此小S今則透過經紀人回應11字：「會永遠記得他的獨特魅力。」

