66歲曹西平猝逝！吳宗憲憔悴直播曝「與他生前心結」

66歲資深藝人曹西平29日驚傳離世，引起許多圈內好友發聲哀悼。對此，吳宗憲先是引用曹西平的經典歌曲〈熱情的姑娘〉簡短回應：「熱情的姑娘，永遠的偶像」，隨後在社群開直播吐露心聲，中間數度哽咽落淚，更解釋與曹西平生前的2大心結。

吳宗憲提到，曹西平離開演藝圈一段時間後復出，自己是最幫忙的人，因為11年前講了電話，儘管兩人已鮮少聯繫，但曹西平說想回演藝圈時，他仍盡力提供協助，「一直想幫他不只走進來演藝圈，還要走出去他的憂鬱症」。他表示曹西平的心智還很年輕，保持著「一日偶像、終生偶像」的想法，但他告訴曹西平「（現在）演藝圈只有誰當紅，沒有誰最紅」，希望對方能知足就好。

吳宗憲坦露與曹西平的私下互動，一次是2015年的電視金鐘獎，曹西平原本精心打扮準備走星光紅毯，不料轉播突然被切換廣告，於是曹西平發文痛批主辦單位，但吳宗憲幫主辦單位緩頰反遭曹西平誤解，他便解釋：「我不是不挺你，我是講這個道理給你聽，那我們沒有辦法，人家（主辦單位）已經盡力了。」

另一次是吳宗憲2018 年的小巨蛋演唱會，當時他帶領許多藝人上台同樂，曹西平卻因未收到邀請耿耿於懷，吳宗憲則說：「你可以來啊！所有的藝人都來了。上了台以後你就賴著不要走，我一定會陪你去唱〈熱情的姑娘〉。」解釋自己無法兼顧幕前幕後，希望曹西平可以放下執念，「沒有人不愛你，也沒有人是沒有不挺你，我從頭到尾都很挺你，但是你要識大體。不過這些事都過了，你就放下來一路好走」，最後更送上祝福：「天堂就沒有病痛，慢慢走，曹大哥一路好走。熱情的姑娘，永遠的偶像，掰掰。」

