66歲曹西平猝逝！昔演唱會「僅賣出181張票」哽咽哭喊淚崩

記者林汝珊／台北報導

66歲藝人曹西平30日深夜傳出在家中猝逝，被發現時，已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態。回顧過往，2016年曹西平迎來演藝生涯首場個人演唱會，然而開賣初期票房卻不如預期，門票僅售出181張，與臉書粉絲團高達15萬追蹤形成巨大落差，讓他情緒一度跌到谷底。

曹西平演唱會門票僅賣181張。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

曹西平當時透過臉書直播坦言「很難過、超難過」，直言網路人氣「都是騙人的」，甚至萌生關掉臉書的念頭。儘管如此，他還是努力籌備演出，從舞台設計、節目流程到服裝造型，全都親力親為，堅持站上舞台。

最終，演唱會當晚卻出現驚喜轉折，華山Legacy現場座無虛席，不僅有藝人好友到場力挺，還吸引海外歌迷專程前來支持。演出中，曹西平接連演唱《野性青春》、《熱情的姑娘》等經典歌曲，在演唱《城裡的月光》時，更將歌曲獻給已故前助理阿凱，情緒潰堤哽咽哭喊：「阿凱，四哥來了」，真情流露。

