66歲曹西平猝逝！昔粉絲登門只為被罵「醜八怪」 招牌金句成絕響

娛樂中心／張尚辰報導

資深藝人曹西平驚傳家中猝逝，享年66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

66歲資深藝人曹西平淡出演藝圈後，依舊經常在社群上和粉絲互動，沒想到昨（29）日晚間10時許卻傳出在家猝逝的消息，消息曝光後震驚外界，昔日的口頭禪「醜八怪」也已成絕響。曹西平過去曾在節目中分享過，有不少人特地光顧他的店，只為了挨罵，讓他哭笑不得。

曹西平因在節目中情緒火爆、直言不諱而打開知名度，其中那句犀利的「醜八怪，醜死了」更成為經典名場面，幾乎人人都聽過，甚至還流傳一種都市傳說，認為曾被他這樣點名過的藝人，之後反而會走紅。

曹西平昔日口頭禪「醜八怪」已成絕響。（圖／翻攝自曹西平臉書）

淡出演藝圈後，曹西平嘗試不同人生階段，曾經經營可麗餅店，後來將重心擺在耳環店。他在節目中分享過一段趣聞，提到不少學生慕名上門，卻不是為了買耳環，而是專程來「討罵」，希望親耳聽到那句招牌台詞。還有女大生乾脆指定內容，想把他罵人的話錄成手機鈴聲，當作起床提醒，讓他聽了既傻眼又好笑。

這令曹西平忍不住半開玩笑地感嘆，這些年輕人究竟在想什麼，同時也感到相當驚訝，即使多年未活躍於螢光幕前，至今仍有不少學生族群一眼就能認出他。

如今傳出曹西平猝逝的消息，讓許多粉絲相當不捨，紛紛湧入曹西平臉書留言，「四哥，謝謝您帶給我們溫暖正能量，一路好走」、「曹大哥我還想聽您罵人啊」、「四哥快出來罵醜八怪」、「太突然了…希望不是真的」。

