66歲曹西平猝逝！昔一人撐起全家「兄弟決裂對簿公堂」嘆：很替父不值

66歲藝人曹西平30日深夜傳出在家中猝逝，被發現時，已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態。過去他曾因家庭紛爭多次登上版面，當年因兄弟間的照顧責任與財務糾葛，最終走上司法途徑，鬧得沸沸揚揚。

曹西平爸爸原本是醫師，母親過世後，家中4名兄弟卻陸續失聯，所有重擔幾乎全落在曹西平一人身上。為了撐起家計、照顧失智父親，曹西平被迫淡出演藝圈，到台中賣可麗餅還債。期間長期承受巨大壓力，一度暴肥、出現圓形禿，甚至罹患憂鬱症。

曹西平與兄弟決裂。（圖／翻攝自曹西平臉書）

他曾尋求兄弟援助，卻遭拒絕，甚至被要求「把爸爸帶回台灣」。最後父親過世時，兄弟依舊未返家奔喪，只留下曹西平獨自送父親最後一程，也讓多年累積的不滿徹底爆發，與兄弟對簿公堂，要為父親討回公道。

過去曹西平也曾嘆，如果沒有爸爸當醫生養家，憑什麼有書可以唸有飯過好日子，甚至完成兒子留學、移民心願，全力付出卻只換來抱怨，讓他難掩氣憤地說：「公道自在人心，真相只有一個，不容許胡說八道的，我愛我的爸爸雖然你走了很多年了，我心還是很痛我還是很難過我還是替你不值！」

