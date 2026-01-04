66歲曹西平猝逝！決裂兄弟、曾喊遺產不給曹家人…立遺囑能擋特留分？乾兒子「無血緣」恐難辦後事





資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出離世噩耗，享壽66歲，震撼演藝圈。終生未婚、與兄弟決裂多年的他，生前曾公開表態「遺產絕不讓曹家人碰」，並表示要立遺囑將財產留給乾兒子，不過依法手足仍享有特留分，因此未必能完成遺願。

而曹西平乾兒子Jeremy也在30日稍早發文，表示自己與曹西平非法定父子，因此警方與殯葬業者無法讓他直接處理後事。Jeremy請求與曹西平「有血緣關係者」出面，盼能獲得委任，讓四哥好好安息。

廣告 廣告

資深藝人曹西平昨（29）日深夜驚傳在新北市三重住處離世，享壽66歲，消息一出震撼演藝圈。新北市消防局指出，三重分隊於晚間10點左右接獲曹西平乾兒子報案，稱前往住處時發現他已無生命跡象，現場可見明顯屍斑與屍僵，研判已死亡多時，現場因此未送醫急救，經紀人目前尚未對外回應。

咬牙扛父親債務，卻因遺產與手足決裂

曹西平入行超過40年，憑藉招牌口哨與犀利直言風格，留下「你這個醜八怪」等經典語錄，累積大批死忠粉絲。近年來他逐漸淡出演藝圈，鮮少公開露面，改以社群平台分享生活點滴。

就在離世前一天，他於臉書回顧921大地震經驗，並在12月28日地震後寫下：「一切交給老天爺的安排。」字句間流露對人生無常的淡然與豁達，未料隔日便傳出噩耗，令外界唏噓不已。

綜合媒體報導，曹西平終生未婚、膝下無子，與家中四位親兄弟多年不相往來。多年前，他因父母遺產問題與手足決裂，曾多次在節目中公開控訴，表示自己長期獨力承擔父親名下5棟房產的沉重債務。

曹西平透露，當年銀行利息高達12%，每月須償還貸款14萬9千元，但手足無人願意分擔，他只能一肩扛下，壓力大到嚴重失眠、甚至圓形禿。

他也回憶父親晚年病重期間，往返醫院、急診室的抉擇全由他獨自承受，當醫師詢問是否急救時，內心天人交戰。父親後事處理完畢後，不僅未獲一句感謝，還遭手足指控爭奪遺產，讓他悲憤難平，曾在節目《震震有詞》中哽咽表示：「我是拿錢回去的人，怎麼變成我在爭遺產？」

也因此，曹西平生前明確表示，未來遺產絕不讓曹家人介入處理，並找律師預立遺囑，計畫將名下財產與積蓄全數留給長期照顧他生活起居、視如己出的乾兒子。

律師團當時提醒，依法律規定，兄弟姊妹仍屬法定繼承人，依法享有「特留分」，但若遺囑中具體載明繼承人曾有重大侮辱或虐待情事，依法可能連特留分都無法主張。

手足為法定繼承人第三順位，立遺囑仍有「特留分」

台灣遺囑協會理事長劉韋德律師指出，依《民法》規定，兄弟姊妹屬於法定繼承人的第三順位。即便當事人生前已立下遺囑，明確指定遺產由特定對象繼承，仍須受到「特留分」制度的法律限制。

若兄弟姊妹長期感情不睦，理論上可主張「剝奪繼承權」，但前提必須符合民法所定的要件，例如對被繼承人有重大侮辱或虐待情事，並需在遺囑中具體記載相關事實，才能依法主張剝奪。不過律師也提醒，實務上要成功剝奪繼承權並不容易，往往成為訴訟爭點。

最具代表性的案例，便是知名製作人邱瓈寬繼承恩師裴祥泉遺產一案。裴祥泉於2015年病逝，生前立下遺囑，表明自己孤身一人，明確表示不將財產留給家人，並將逾2億元遺產分配給愛徒邱瓈寬及製作人楊智明，事後引發其3名手足不滿，提起訴訟主張遺囑無效。

對此，邱瓈寬主張裴祥泉的弟妹已構成對被繼承人「重大侮辱」，進一步提起「確認繼承權不存在」之訴。該案歷經多年訴訟、判決一度歧異，最終最高法院認定遺囑本身有效，但不採剝奪繼承權的主張，因此裁定邱瓈寬等人取得遺產的三分之二，而裴祥泉的弟弟、妹妹則依法取得特留分三分之一。

可約定「現金補足」特留分，避免遺產分割爭議

劉韋德說，另一個作法是立遺囑時，可以載明希望兄弟姊妹尊重立遺囑人的意願，不要主張特留分，但這樣的內容僅具有道德勸說效果，並無法在法律上阻止兄弟姊妹依法請求特留分。

為了降低日後繼承爭議、預防糾紛發生，有些人在遺囑中會進一步約定，若兄弟姊妹中仍有人堅持主張特留分，則由指定繼承人以「現金方式」補足應得金額給對方，以確保遺囑主要內容得以順利執行，同時避免遺產分割陷入訴訟風險。

曹西平決裂手足，沒血緣乾兒無法「送終」？

不過，曹西平乾兒Jeremy稍早在粉絲團發文，悲慟表示曹西平已安詳離世，但因兩人並無法律認定的父子關係，導致警方與相關單位無法讓他直接處理後事。

他也藉此向曹家親友喊話，希望能找到與曹西平「有血緣關係的人」出面，讓Jeremy能獲得委任好好處理後事。而Jeremy也表示，不希望檢察官相驗大體，因為他相信乾爹是「睡著走的，無病無痛」。

為什麼最親近的人，在法律面前卻可能無法為死者送終？

其實在台灣的法律中，遺體通常被認為是「具有人格特質的特殊物」，且構成「遺產」的一部分：

●公同共有： 遺體由全體繼承人（如配偶、子女等）「公同共有」。 ●非一般財產： 雖然它是遺產，但它不具有一般財產的價值。繼承人不能像處分房產或股票一樣，對遺體進行「自由使用、收益或買賣」。

也就是說，繼承人對遺體雖然有所有權，但這個權利僅限於「埋葬、管理、祭祀、供養」。至於如何處理（火化、土葬等）的決定權（處分權），實務上傾向遵循死者遺願（遺囑），或是由法定繼承人（配偶、直系血親卑親屬等）決定。

單身者3招處理身後事

但是如曹西平生前與手足已無來往，若家人不願出面，那又該怎麼辦？據全謹代書事務所官網資訊，當遺體身分明確（有名），卻沒有法定家屬認領、或家屬不願出面時，即稱為「有名無主屍」。

警方會彙整遺體的性別、特徵（如刺青、傷疤）、衣著等資訊並公布清冊，公告後25日為認領期。若期滿仍無人認領，則會由政府依規定收埋。

法律上，家屬其實「沒有義務」一定要處理後事或給付喪葬費用。如果家屬選擇不認領，遺體最終會由殯葬處委外進行聯合奠祭。

台灣遺囑協會理事長劉韋德律師指出，遺體理論上雖屬於「遺產繼承標的」，但家屬不願出面認領，法律也拿他沒輒，甚至也不需要辦理拋棄繼承。但弔詭的是，家人不認遺體，卻依然保有「繼承遺產」的權利，兩者並無因果關係。

不過若無家屬出面，死亡證明很難開出來，因此單身者若擔心無人處理身後事，最好是透過遺囑指定辦理後事的人，並授權對方得申請死亡證明。

1、實物給付保險：購買提供殯葬服務（如儀式、火化、塔位）或長期照顧服務的實物給付保單，確保有人依契約執行。 2、預立遺囑：明確指定喪葬事宜的處理人，並可將部分財產遺贈給願意處理後事的人。 3、與信賴的親友溝通：與姪、甥、朋友等建立良好關係，並與他們協議，請他們協助處理，可用遺囑或遺贈方式回報。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

起床「1動作」活化大腦！醫師靠這簡單習慣抗老：免花錢就年輕，50歲後別硬爆汗運動「反而傷身」

她40歲後暴肥，連XL衣服都緊繃…「超商111飲食法」半年瘦7kg、體脂降8%，三餐菜單公開

勞保投保薪資「最高5年45800元」就安了？「雙年金」還能兩頭拿？錯誤操作讓你退休賠大了！



