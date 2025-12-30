66歲曹西平猝逝！疑死亡多日陳屍家中 遺體四肢僵硬、出現屍斑

記者林盈君／新北報導

29日晚間，資深藝人曹西平驚傳逝世，享壽66歲。昨天晚間10時許，新北市消防局三重分隊獲報，前往曹西平住處時，發現他已明顯死亡，由於遺體已出現僵硬及屍斑，推測早已死亡多日，只是前幾天無人發現。警方勘驗現場，排除有外力介入跡象，因曹西平疑似有慢性疾病，警方不排除係因天氣驟降引發，但詳細死因還須待檢察官相驗釐清。

資深藝人曹西平驚傳逝世，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

據了解，曹西平在娛樂圈向來以爽朗脾氣出名，出名的口頭禪是「醜八怪」，離世消息一出，許多藝人朋友紛紛悼念，難過無法置信。而前幾天，曹西平還在臉書與粉絲互動，PO一桌好菜、並感嘆地震發生時「人生無常」，未料竟成最後一篇貼文。因曹西平未婚也無子，又與家中其他兄弟多年不往來，所以其生前早已立下遺囑，將財產留給長期照顧他生活起居、視如己出的乾兒子。

