66歲曹西平猝逝 經典嗆辣哨子哥絕響1／66歲曹西平失聯 猝逝新北家中、身亡恐超過一天

66歲資深藝人曹西平猝逝。(翻攝自曹西平臉書)

66歲資深藝人曹西平，29日深夜被乾兒子發現陳屍新北三重家中，警方到場時發現他已經出現屍斑，懷疑死亡超過一天時間，當時他坐在電腦前，疑似因病猝死。由於乾兒子跟他在法律上沒有家人關係，無法幫忙處理後事，乾兒子也在網路PO文，希望有血緣關係的家屬可以出面幫忙。

身穿花襯衫，戴著墨鏡，資深藝人曹西平現身鏡頭，宣傳乾兒子開的飾品店，但29日卻傳來死訊。曹西平同住家人最近出國，乾兒子找不到曹西平就報警，警方29號晚間十點半發現他坐在電腦桌前，已經沒了呼吸心跳，警方勘驗，曹西平已經出現明顯屍斑，肢體也僵硬，粗估死亡時間超過一天，不排除因病猝死。

曹西平最近幾年經常在粉絲頁分享料理，27日東部發生7.0大地震，他也PO文說，經過921大地震洗禮之後，都不會跑，會坐在原地不動，一切交給老天爺的安排，並感嘆分享自己的人生觀，表示該發生就發生了，想多了也沒有用，到了他這個年紀，沒什麼好想的，沒想到兩天後卻傳來死訊。

前大嫂龍千玉PO文悼念，「過去兩人經常錯過，這一次變成永遠也追不到的一次，給我的溫暖一輩子都不會忘記，永遠在我心裡」。曹西平：「那時候作秀一天就是8萬、10萬，然後我都往家裡寄，然後我錢都是寄給我媽，我自己身上都不會放錢的，我這一輩子都不會原諒他們的。」

曹西平家中排行第四，許多人會稱呼他四哥，曹西平曾透露，曾因父親與摯友相繼離世，情緒受到極大打擊，一度陷入嚴重憂鬱症，加上過去他與家人關係不好，早年他更立下遺囑，要將名下所有財產全數留給乾兒子，不過礙於沒有法律認定的父子關係，乾兒子無法處理他的身後事，只好在臉書上發文，希望他有血緣關係家人可以出面授權處理，也悲痛的寫下，自己只想要好好保護四哥，好好送他最後一程。





