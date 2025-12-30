66歲曹西平猝逝 經典嗆辣哨子哥絕響2／曹西平驟逝！ 動感歌手出道「吹哨子」罵「醜八怪」成絕響

資深藝人曹西平突然猝逝。(翻攝自曹西平臉書)

資深藝人曹西平突然猝逝，消息震驚演藝圈，歌手出身的他，演唱「野性的青春」而迅速爆紅、累積高人氣，後來轉戰主持，曾擔任「龍虎綜藝王」班底，更主持深夜節目《辣妹總動員》、《來電50》掀起討論，如今離開人世，昔日在螢光幕前，吹哨子飆罵「醜八怪」的真性情身影，成為絕響。

藝人曹西平在節目吹哨子，飆喊「醜八怪」形象深植人心，甚至有都市傳說，被曹西平罵「醜怪」的藝人都會走紅。人稱四哥的曹西平，1982年以動感歌手身分出道，以一首「野性的青春」，搭配前衛造型，迅速在歌壇爆紅，路線多元的他，更挑戰成為知名主持人。

曾經主持深夜節目《辣妹總動員》，以及《來電50》等節目，曹西平在螢光幕前以發脾氣做效果 出名，中途他曾放棄演藝事業，將近10年時間，直到2010年才復出。2016年，他舉辦個人演唱會，自爆只賣出181張票，失望想關臉書，讓好友吳宗憲在開唱一小時前，線上幫忙催票，面對好友驟然離世，吳宗憲悲痛發聲。

藝人吳宗憲：「慢慢走，曹大哥一路好走，熱情的姑娘、永遠的偶像。」吳宗憲在直播中多次不捨、哽咽，表示天堂就沒有病痛，希望曹西平可以放下，一路好走；藝人包偉銘也發文表示，難以相信曹大哥離開，祝福他當快樂天使；陳漢典和kid林柏昇也低調回應，願曹西平一路好走。在演藝圈擁有好人緣的曹西平突然猝逝，好友們不捨也難過。





