66歲曹西平猝逝 陳美鳳「揪心留243字」惹鼻酸！

資深男星曹西平入行超過40年，憑藉直言敢怒的個性，以及一句「你這個醜八怪」區粉無數，淡出演藝圈後仍粉絲心目中不可撼動的存在。沒想到昨（29）日深夜他於家中驟逝，享壽66歲，消息曝光，令外界悲痛不捨。過去他與演藝圈多位好友交情深厚，突傳噩耗，也讓圈內友人深感哀痛。今（30日）晚間「台灣最美歐巴桑」陳美鳳也在臉書發聲，沉痛追憶過往，親曝他私下為人，更慟喊「一早到現在心情還是很難過」，但「會永遠記得曹西平帶來的歡笑」。





資深藝人曹西平驚傳離世，好友陳美鳳發文慟喊「心裡真的一揪」。（圖／翻攝曹西平臉書、陳美鳳臉書）

資深藝人曹西平驚傳離世，圈內好友不捨哀悼，昔日好友陳美鳳今（30日）稍早於臉書發文，曬出曹西平過往登上她主持的節目畫面，表示今晨上班路上得知噩耗，「心裡真的一揪」，當下心痛到「有點不敢點開新聞…」。她回想過去，2人相識於秀場，經常同台演出，「他在台上總是載歌載舞、魅力十足」。雖然後續往不同領域發展，但2人仍時常相聚聯繫感情，陳美鳳也曾特地看望他，給予老友鼓勵、關心近況。

曹西平猝逝…陳美鳳發聲揭2人交情 悲憶過往慟喊：心裡真的一揪！

陳美鳳（圖右）與曹西平（圖左）相識於秀場，揭露其為人「直爽、善良又孝順」、「努力又樂觀」。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

陳美鳳透露，曹西平為人「直爽、善良又孝順」，不喜歡麻煩他人，經營事業、當藝人相當不容易，但他仍「努力又樂觀」，還不忘提攜後進「照顧後輩、願意分享經驗，照顧年輕人！」。文末，陳美鳳坦言「一早到現在心情還是很難過」，悲痛不捨之餘，她依舊傳遞正能量，喊話「我想～珍惜當下～真的是我們現在能做的事！我們會永遠記得曹西平帶來的歡笑」。





原文出處：曹西平猝逝「陳美鳳發聲」揭2人交情 悲憶過往慟喊：心裡真的一揪！

