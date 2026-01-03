66歲曹西平猝逝！陸一龍首發聲嘆「演藝圈的遺憾」不捨心聲全吐

記者林汝珊／台北報導

《大咖時代》今舉行開鏡儀式。（圖／記者鄭孟晃攝影）

電影《大咖時代》今（3日）舉行開鏡儀式，導演洪成昌率領主演陸一龍、林子閎、蔡瑞雪、安婕希等人一同出席。陸一龍過去曾在華視與曹西平共事，談及曹西平日前猝逝，感慨：「這是我們演藝圈的遺憾。」

陸一龍回憶曹西平。（圖／記者鄭孟晃攝影）

陸一龍表示，曹西平是個敢說敢做的藝人，「他敢講、也敢面對，所以紅得比較慢，但在演藝圈裡，他的跳舞和造型真的都是一流的，希望這樣有個性的人可以再多一點。」被問到身體近況，陸一龍則笑說自己身體相當健康，健康檢查都沒有紅字，「醫生叫我少講話比較好，但我覺得能帶給大家歡樂比較重要，也希望大家都能身體健康。」

安婕希曾與簡廷芮組成雙人團體「Dears」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此外，曾與簡廷芮組成雙人團體「Dears」的安婕希，被問到昔日搭檔簡廷芮近日捲入「粿王風波」，是否有關心對方？她坦言目前僅透過 IG 限時動態互動，也低調表示：「希望她新的一年一切都好。」

