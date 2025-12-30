66歲曹西平獨居竟在家中猝逝 醫示警「4大奪命前兆」必看！

生活中心／綜合報導



資深男星曹西平縱橫演藝圈超過40年，在各大電視節目中飆罵「醜八怪」的真性情表現，已成為觀眾心中的經典。未料在2025年的尾聲驚傳噩耗，曹西平於29日深夜被發現在新北市三重住處，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈與粉絲，初步推測死因與內科疾病相關，也再度引發外界對獨居長者健康風險的關注。





曹西平驚傳家中猝逝曾癱軟3天失禁尿地上！醫示警「4大奪命前兆」必看

曹西平近年受訪時坦言體力明顯下滑，身體狀況早已有警訊。（圖／翻攝「曹西平的粉絲愛團」臉書）

昨（29）日晚間10時許，消防救護人員到場後發現，曹西平已明顯死亡，全身呈現僵硬狀態並長出屍斑，現場家屬為曹西平的乾兒子，經確認後決定放棄急救，現場交由警方處理後續。其實曹西平過去就曾親身經歷獨居驚魂，資深媒體人胡孝誠曾在節目中透露，曹西平淡出演藝圈後一度前往泰國定居，某天起床突然全身癱軟、下半身無法動彈，倒在地上整整3天，最後是靠著意志力一路爬到屋外，才被鄰居發現送醫救回一命。這次經歷讓他深刻感受到獨居的風險，之後賣掉泰國房產返台生活。近年受訪時，曹西平也坦言體力明顯下滑，走一小段路就得停下來休息，身體狀況早已有警訊。

曹西平驚傳家中猝逝曾癱軟3天失禁尿地上！醫示警「4大奪命前兆」必看

丁賢偉指出心臟跳動異常可能產生血栓，進入腦部恐引發缺血性中風，嚴重甚至猝死。（示意圖／取自Pexels）

台北醫院神經外科主任丁賢偉對於「突然昏倒甚至猝逝」的狀況，曾整理出4大常見原因，提醒民眾平時可自我檢視。第一是心律不整，心臟跳動異常可能產生血栓，進入腦部恐引發缺血性中風，嚴重甚至猝死；第二是迷走神經暈厥，當迷走神經異常，可能造成心臟瞬間痙攣而昏迷；第三為腦血管疾病，包括出血性或阻塞性中風，其中暫時性腦缺血更是大型中風前兆；最後則是常見的直立性低血壓，從躺姿突然站起，心臟供血不足，易出現頭暈、意識不清，服用高血壓藥物者更需留意。曹西平的離世，讓不少人重新正視健康警訊，也提醒獨居族群別忽視身體發出的任何異常訊號。

