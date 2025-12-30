66歲曹西平生前與他爆不合 包偉銘聞噩耗反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人曹西平昨天驚傳過世，享壽66歲。入行逾40年的他以直率敢言聞名，過去曾傳出與包偉銘不合。包偉銘稍早得知噩耗不敢置信，反覆追問：「是真的嗎？是真的嗎？」

曹西平與包偉銘曾共同主持中視戶外交友節目《來電五十》，兩人過去雖曾有過不愉快，但曹西平生前已公開表示原諒包偉銘，不願多談相關紛擾。

對於曹西平猝逝，包偉銘表示，「從同期出道開始，無論是工作或是私下互動，都可以知道你(曹西平)其實非常真性情！」

曹西平感性向好友喊話「謝謝你，讓我們一起走過那段青春歲月！一路好走，當個快樂的天使。」

