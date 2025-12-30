66歲曹西平病逝！派翠克神模仿片段遭挖 「曹西平他六十八」成絕響

娛樂中心／綜合報導

資深藝人曹西平猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，如今卻傳出29日晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。曹西平以敢怒敢言性格走跳演藝圈，毒舌、犀利的形象深植人心，但他卻曾稱讚派翠克是「最真的後輩」，如今曹西平離世噩耗曝光，兩人昔日互動也被挖出。

派翠克（左）神模仿曹西平（右）。（圖／翻攝自好看娛樂YouTube）

曹西平2015年曾在節目《綜藝大熱門》演唱〈愛的初體驗〉，當時節目特別安排亂入橋段，讓派翠克模仿曹西平同台大亂鬥，當時派翠克一出場便模仿曹西平拿著哨子在棚內吹哨，一句「皮馬聊鬼來了」讓全場笑到不行，接著派翠克故意亂接歌詞「曹西平早就過十八」、「曹西平他六十八」，讓曹西平當場氣到爆走，節目效果獲得觀眾好評。

廣告 廣告

派翠克的「曹西平他六十八」成絕響。（圖／翻攝自好看娛樂YouTube）

雖然曹西平在節目上對派翠克又打又罵、滿臉嫌棄，不過他事後給予對方超高評價，表示派翠克讓他留下深刻印象，「我自己看了都覺得開心，醜八怪醜死了了。」儘管節目片段已過10年，至今仍不時被網友挖出來回味，隨著曹西平猝逝噩耗曝光，這段經典畫面也成了絕響。

更多三立新聞網報導

「林俊傑舊愛」是她！女星大談差19歲母子戀 七夕情人節不藏了

等不到2026年！曹西平才感慨「以前的年代沒跨年」...驚傳三重住家猝逝

獨家／曾合作王品澔胡釋安！謝章穎談粿王不倫 曝他「私下真面目」緩頰

李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相

